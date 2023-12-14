Ogün Samast adını değiştirmekten vazgeçti
Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın avukatı Raşit Hodo, Samast'ın isim değişikliğinin basına yansımasının ardından söz konusu karardan vazgeçtiğini söyledi.
Adını Ali Eren Karadeniz olarak değiştirmek için mahkemeye başvuran Ogün Samast, söz konusu karardan vazgeçti.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın avukatı Raşit Hodo, müvekkilinin yeni adının basına yansımasının ardından isim değiştirmekten vazgeçtiğini söyledi.
10Haber'den Ersin Eroğlu'na konuşan Hodo, yeni başvurunun Samast'ın yargılandığı dava sonuçlandıktan sonra yapılacağını söyledi.
Samast, koşullu salıverilme kapsamında tahliyesinin ardından, ismini değiştirmek için memleketi Trabzon'da mahkemeye dilekçe vermişti.
Samast'ın ismini 'Ali Eren Karadeniz' olarak değiştirmek istediği ortaya çıkmıştı.
MEHMET ALİ AĞCA DA 'ASLAN' OLMUŞTU
1979 yılında Milliyet Gazetesi Başyazarı Abdi İpekçi suikasti ve 1981'de de Papa II. Jean Paul'e Vatikan'da suikast girişiminin faili Mehmet Ali Ağca 2010 yılında tahliye olmuştu.
Ağca'nın Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'yağma' suçundan 15 yıl hapisle yargılandığı davada soyadını değiştirdiği ortaya çıkmıştı.
Mehmet Ali Ağca'nın ismi mahkeme evraklarında Mehmet Ali Aslan olarak yer almıştı.