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Ogün Samast hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Samast, 26 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.

Güncel
  • 21.11.2023 14:00
  • Giriş: 21.11.2023 14:00
  • Güncelleme: 21.11.2023 14:19
Kaynak: DHA
Ogün Samast hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Hrant Dink'in katili Ogün Samast, hakim karşısına çıkacak. 

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. 

Düzenlenen iddianame İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Samast 26 Aralık’ta hakim karşısına çıkacak.

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