Oğuzhan Uğur, Açık Mikrofon'a konuk olacak isimleri duyurdu
Oğuzhan Uğur, Mevzular Açık Mikrofon'un sıradaki konuklarını duyurdu. Mevzular Açık Mikrofon'un konukları, Özgür Özel, Erdal Beşikçioğlu, Gökhan Zan ve Tanju Özcan olacak.
Geçtiğimiz seçim dönemine Youtube kanalı Babala TV'deki yayınlarıyla büyük izleyici kitlesine ulaşan Oğuzhan Uğur, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde de siyasi isimleri konuk ediyor.
Sıradaki konuklarımız #mevzularaçıkmikrofon pic.twitter.com/E0IOvqCPVX— Oğuzhan Uğur (@OguzhanUgur) February 15, 2024
Oğuzhan Uğur, X hesabından yaptığı paylaşımla Mevzular Açık mikrofon programına katılacak isimleri duyurdu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TİP Hatay Belediye Başkan Adayı Gökhan Zan, CHP Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu ve CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Youtube kanalı Babala TV'de yayınlanan "Mevzular Açık Mikrofon" programına katılacak.