Oğuzhan Uğur açıkladı: Robot Sophia, Mevzular Açık Mikrofon'a çıkıyor

Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur, dünyada vatandaşlığa kabul edilen ilk robot olan Sophia'nın Mevzular Açık Mikrofon'a katılacağını duyurdu.

Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur, ‘Mevzular Açık Mikrofon’ programının yakın zamanda başlayacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından ilk üç bölümün konularını ve konuklarını paylaşan Uğur, dünyada vatandaşlığa kabul edilen ilk robot olan Sophia’nın konuk olacağını duyurdu.

BÖLÜMLERİN DETAYLARINI PAYLAŞTI



Twitter'dan açıklama yapan Uğur, şu ifadeleri kullandı:

“Mevzular Açık Mikrofon başlıyor. Ancak ilk üç bölüm için hazırlanan afişlerin hiçbirini beğenemedim =( Aranızda bu afiş işini ben hallederim diyenler varsa yardımınızı bekliyoruz. Bize afiş yapar mısınız? Paylaştığım boş afiş üzerinden ilerleyebilirsiniz.

Birinci bölüm Mülteci Meselesi. Sığınmacı karşıtı gazeteciler, Zafer Partisi temsilcileri ve sığınmacı haklarını savunan Suriyeli dernek temsilcileri karşı karşıya geliyor.

İkinci bölüm Ekonomi. Ekonomi profesörleri ve finans uzmanları salondaki gençlerin sorularını cevaplayacak.

Üçüncü bölüm en sevdiğim. Dünyaca meşhur yapay zeka robot Sophia konuğumuz oluyor. Ne istersek soruyoruz. =)

Afişleri onayladığımız an katılım paylaşımını yapacağız.

Not: Kullandığımız afişlerin ücretini muhakkak takdim edeceğiz.”