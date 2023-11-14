Oğuzhan Uğur çağrı yapmıştı: Ezgi Apartmanı davasında Ersan Şen'in karşısında Rezan Epözdemir olacak

35 kişinin depremde hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı'nda kolon kestikleri iddia edilen pastane sahiplerinin avukatlığını üstlenen Ersan Şen'e tepki gösteren Oğuzhan Uğur'un çağrısına olumlu yanıt veren Rezan Epözdemir, mağdur ailelerin avukatlığını yapacağını söyledi.

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı’nın yıkılmasına neden olan Kervan Pastanesi’nin firari sahiplerinin avukatlığını üstlendiği için Ersan Şen'e tepki gösteren YouTuber Oğuzhan Uğur'un sosyal medyada yaptığı çağrıya olumlu yanıt veren avukat Rezan Epözdemir, mağdur ailelerin avukatlığını yapacağını açıkladı.

Çağrıya olumlu cevap veren Rezan Epözdemir,sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ezgi apartmanı dosyası da bu davalardan bir tanesi olacaktır. Bu vesile ile bu dosyada da an itibariyle hiçbir talebimiz olmadan talep eden bütün mağdur ailelerin avukatlığını yapacağız" ifadelerine yer verdi.

Sevgili @OguzhanUgur , öncelikle bu konudaki hassasiyetiniz ve çabalarınız için sizi kutluyorum. Bu süreçte depremzedelerin hayatına nasıl dokunduğunuzu büyük bir umutla takip ettik. Biz de depremle ilgili katıldığımız yardım yayınlarında hukuki sürecin de sonuna kadar takipçisi+ https://t.co/MD1jfTbec8 — Rezan Epözdemir (@rezan_epozdemir) November 13, 2023

Epözdemir, Münevver Karabulut ile Pınar Gültekin'in ailelerinin de avukatlığını yapıyor.

NE OLMUŞTU?

Depremde 35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı’nın yıkılmasına neden olan Kervan Pastanesi’nin firari sahiplerinin avukatlığını üstlenen ceza hukukçusu ve televizyon yorumcusu Ersan Şen, BirGün'e yaptığı açıklamada “Ben zor işlerin adamıyım” demişti.