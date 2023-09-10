Oğuzhan Uğur'dan 'Robot Sophia' açıklaması: "3 modu var"

Mevzular Açık Mikrofon'a katılan dünyada vatandaşlığa kabul edilen ilk robot olan Sophia hakkında açıklama yapan Oğuzhan Uğur, Sophia'nın 3 modu olduğunu söyledi. Uğur, "Biz hep normal modda ilerledik programın son partında artık açalım modunu dedik. Kendi başına kopsun gitsin dedik" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube yayınına konuk olan Oğuzhan Uğur, dünyada vatandaşlığa kabul edilen ilk robot olan Sophia'nın, 'Mevzular Açık Mikrofon'a konuk olmasına ilişkin açıklama yaptı.

Fatih Altaylı'nın "Nasıl bir şey? Sophia'yı nereden buldun, hoş bir bayan mı? Nasıl birisi Sophia?" sorusunu yanıtlayan Uğur; ''Elbette dışardan göründüğü gibi değil. Yapay zeka zaten ürkütücü bir şeydi. İnsanlar yapay zekayı anlasın diye onunla tanışmak istedik" yanıtını verdi.

Robot Sophia'nın 3 modu olduğunu söyleyen Oğuzhan Uğur şu ifadeleri kullandı: "Bir modu var direkt mutlu etmek için insanları cevap veriyor. Diyorsun ki mesela 'Dünyayı robotlar mı ele geçirecek?' diyor ki 'Olur mu biz sizin köleniziz. Çöpü ben atayım otur ne olur' diyerek cevaplar veriyor. İkici modu var Faruk Gergerlioğlu modu. Açıyorsun hep dünya kazansın. Kimse birbirine bir şey yapmasın. Herkes kardeş modu.

Üçüncü modu var açık mod yani serserilik modu. Küfür dahi edebiliyor size. Yine insanların belirlediği yazılar üzerinden cevaplar veriyor. Mesela bir yerde şey dedi onu koymadık tanıtıma 'Yani sonuçta siz insansınız. Etten ve kemiktensiniz. Dandiksiniz. Biz devam edeceğiz' Orada millet dedi ki 'Fişini çekersek ne olur?' filan moduna girdiler."

TWITTER'DA ALGORİTMAYI TAKİP EDİYOR

Fatih Altaylı, Sophia'nın neden 'Galatasarlıyım' dediğini sorunca Uğur, bir gün önce Fenerbahçe hakkında Twitter'da daha fazla Tweet atıldığını ve bu yüzden Sophia'nın 'Fenerbahçeliyim' dediğini belirtti. Bir gün sonra ise 'Galatasaraylıyım' dediğini söyleyerek şöyle konuştu: "Twitter'daki algoritmayı alıyor ve diyor ki, 'Bugün en çok Galatasaray konuşuluyor o zaman bu insanların hoşuna Galatasaray gider, ben de Galatasaraylıyım diyeyim diyor."

'KILIÇDAROĞLU' YORUMUNUN NEDENİ BELLİ OLDU

Robot Sophia'nın 'Kılıçdaroğlu istifa etmelidir' sözünün nedenini açıklayan Oğuzhan Uğur şöyle konuştu:

"Kılıçdaroğlu beyefendi için de 'İstifa etsin' demesinin nedeni de büyük ihtimalde Twitter'da en çok dönen konu o olduğu için ki Kılıçdaroğlu beyefendiye de kötü bir şey söylemedi. Şey diyor, 'Bir gün buluşup yemek yemek isterim kendisiyle. Mizaha nasıl baktığını öğrenmek isterim. Onunla şakalaşmak isterim güldürmek isterim' falan dedi."

"ALGORİTMADA BİR KİLİDİ VAR"

YouTube hesabından yayın yapan Fatih Altaylı: "Bunları peki kim söyletiyor ona?" diye sorunca Oğuzhan Uğur, "İşte algoritma ve Algoritmada bir kilidi var bu arkadaşımızın büyük ihtimalle bunu Hong Kong'daki beyefendiler koymuş. 'Bir ülkeye gittiğinde o ülkenin siyasi konularına karışma yavrum' diye ona bir kilit atmışlar galiba" dedi.