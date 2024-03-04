Okan Buruk: Avrupa’daki hakemleri gördükten sonra Türk hakemleri hepsinden iyi

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Türkiye'deki hakemlerin Avrupa'daki hakemlerden daha iyi olduğunu öne sürdü.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, takımının deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 yendiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

7 Nisan'da oynanacak Süper Kupa maçında Fenerbahçe'nin yabancı hakem isteğine yönelik bir soruyu yanıtlayan Okan Buruk, Türk hakemlerine Avrupa'da maç yöneten hakemlerden daha fazla güvendiklerini belirterek şunları söyledi:

“Yazılı olarak mı, kulüp olarak mı yaptılar bilmiyorum. Türk hakemlerine güveniyoruz. Türk hakemlerle işin devam edeceğini düşünüyoruz. İsterlerse en iyi şekilde maç yöneteceklerini biliyorum. Avrupa’da Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’ndeki hakemleri gördükten sonra Türk hakemleri hepsinden iyiler. Federasyon onları destekleyen yeni uygulamalar yapıyor. Türk olur yabancı olur kim olursa olsun o maça çıkacağız.”