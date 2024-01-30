Okan Buruk'tan galibiyet rekoru
Okan Buruk, 2-1'lik Gaziantep FK galibiyetiyle Galatasaray'ın başında iç sahada üst üste 15 galibiyet alan ilk Türk teknik direktör oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 89. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle 2-1 mağlup etti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu galibiyetle bir rekora imza attı.
Tecrübeli teknik direktör, Galatasaray'ın başında iç sahada üst üste 15 galibiyet alan ilk Türk teknik direktör oldu. Bu rekor 1961-1962 sezonundaki 14 maçlık seriyle Gündüz Kılıç'a aitti.
Sarı kırmızılıların ligde üst üste en uzun iç saha galibiyet serisi ise 2001-2002 sezonunda alınan 18 maçla Mircea Lucescu'nun.
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