Okan Buruk’tan Bein Sports’a 'yumruk' tepkisi

Fenerbahçe ile Galatasar arasında oynan ve 0-0 sona eren maçtan sonra sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü okan Buruk, yayıncı kuruluş Bein Sports’u eleştirdi.

Galatasaray’ın forveti Mauro Icardi ile Alexander Djiku arasında yaşanan pozisyona değinen Buruk, şunları söyledi:

"İlk yarı çok net bir penaltı pozisyonu demeyeceğim, penaltı vardı. Yumruk vardı. Boks ringlerinde olacak şekilde! Yumruk atıldı. Bunu biz uzak bir açıdan gördük aslında. Yayıncıyı da eleştireceğim. Bu görüntüyü net olarak çekememek, dünyanın seyrettiği bir derbi… Kamera sayısının azlığını yayıncı da düşünmeli. İnsanlar pozisyonu net göremedi. Bu kadar önemli maçta bunu göstermemek... Bu penaltıyı vermemek. VAR hakemine de TFF gerekli şeyi yapacaktır. Bunu görememek, verememek üzücü. Hakeme bağlamak istemiyorum. Biz de full yeterli bir oyun ortaya koymadık. İlk yarı net penaltı var. Sacha Boey'in kartında da rakibin darbesi var. Yumruk sallayan oyuncu aynı kartı görüyor. Komik bunlar. Dediğim gibi çok doyuramadık insanları futbola. Teknik adam olarak özür diliyorum. Burada kazanmak çok önemliydi. İki takım da kaybetmemenin değerli olduğunu düşündü."

Does Djiku's intervention against Icardi in this position require a penalty?



