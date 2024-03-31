Okmeydanı'nda tarihi geçmiş ilaç skandalı: İtiraz eden çalışan kovuldu

İstanbul Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde ameliyat olan engelli hastaya son kullanma tarihi üç ay geçmiş ilacın uygulandığı, itiraz eden personelin ise ameliyathaneden kovulduğu iddia edildi.

Mustafa BİLDİRCİN

İktidarın, “Çağ atladık” dediği sağlık sisteminde yaşanan skandalların bir yenisi daha açığa çıktı.

Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde tedavi gören engelli hastaya, son kullanma tarihi geçmiş anestezi ilacı uygulanmak istendiği öne sürüldü.

Yaşananlara itiraz eden personelin ise ameliyathaneden çıkarıldığı bildirildi.

İddiayı, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir gündeme getirdi. Emir, 22 Mart 2024 tarihinde hastaya uygulanan Fentaver 0,5 miligram 10 mililitre ilacın son kullanma tarihinin 30 Aralık 2023 olduğunu açıkladı. Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde engelli hastalara miadı dolmuş ilaçlarla işlem yapılmasını Meclis gündemine de taşıyan Emir, “Hekimlere tarihi geçmiş ilacı kullanın diye baskı mı yapıyorsunuz?” diye sordu.

PERSONELDEN İTİRAZ

Emir’in iddiasına göre, hastaya son kullanma tarihi geçmiş ilacın uygulanma çalışılmasını fark eden anestezi teknikeri, hasta sağlığını tehlikeye atmamak adına ameliyathanedeki hastaya uygulama yapmak istemediğini söyledi. İtiraz eden tekniker, ameliyathaneden kovuldu ve hastaya uygulama başka bir personel tarafından yapıldı.

‘SOKAK SOKAK OY İSTİYOR’

Fahrettin Koca’nın Sağlık Bakanlığı döneminde, Covid-19 salgını ve sonrasında da son kullanma tarihi geçmiş ilaçların kullanıldığını anımsatan Emir, şunları söyledi:

“Bakanlığın skandal karnesi kabarık ancak ülkenin Sağlık Bakanı görevi ve sorumluluklarını yerine getirmek yerine AKP'nin belediye başkan adaylarına sokak sokak dolaşarak oy istiyor. Sağlık hizmetleri uygulamasında verilen ilacın dozu kadar son kullanma tarihi de önemlidir. Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde yaşanan olay hasta sağlığına verilen önemi ve denetimsizliğin ne boyutlara ulaştığını gözler önüne sermekle birlikte hastanelerde yaşanan baskı ve mobbing iddialarına da ışık tutmaktadır. İtiraz edilmesine karşın son kullanma tarihi üç ay geçen Fentaver 0,5 mg 10 ml ilacın bir sonraki ameliyatta kullanılmaya devam edilmesi ise hastanede çalışan personellerin baskı ile çalıştırıldığı endişesini doğurmaktadır.”