Okul artıyor, öğrenci azalıyor, AKP vazgeçmiyor: İmam hatip iktidarı

AKP iktidarı döneminde imam hatip sayısı hızla yükseldi. Buna karşın MEB’in verilerine göre öğrenci sayısı ise 2015’te 546 bin iken 2022-2023’te 480 bine kadar geriledi. Bu okulların sınav başarısızlığı da dikkat çekiyor.

Mustafa KÖMÜŞ

AKP eğitimde 2012’den sonra en çok imam hatipleri önemsedi. Bütün politikalarını bunun üstüne oturtan AKP başta büyük şehirler olmak üzere her yerde imam hatip sayılarını artırdı.

Buna karşın öğrenci sayıları ise aynı oranda artmak bir yana 2015’ten sonra azalma eğilimi gösterdi

Liselerde imam hatip başına öğrenci sayısında azalma yaşandı. Diğer okul türleri ile imam hatiplerin arasında büyük fark oluştu.

Öğrenci sayısı düşüyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ‘Geçmişten günümüze sayılarla eğitim’ broşürü okullar arasında yapılan ayrımcılığı bir kez daha ortaya koydu. MEB’in verilerine göre imam hatip liselerinin sayısı 2014-2015 eğitim-öğretim yılında 1017’ydi. Öğrenci sayısı ise 546 bin 443’tü. Okul başına öğrenci sayısı ise 537’ydi. Bu tarihten itibaren öğrenci sayısı düşmesine rağmen okul sayısı ise artmaya devam etti. 2022-2023 yılında öğrenci sayısı 480 bin 484’e düştü, okul sayısı ise 1714’e yükseldi. Öğrenci başına okul sayısı 280’e geriledi.

Buna karşın diğer okul türlerinde benzer bir durum yaşanmadı.

Sadece okul sayısında değil başka konularda da imam hatiplere ayrıcalık sağlanıyor. Ortaöğretim kademesindeki din öğretiminde öğrenci sayısı 30’dan fazla olan şube oranı yüzde 12’ye düştü. İmam hatip liselerinde tekli eğitimdeki öğrencilerin oranı yüzde 99,2 olarak kaydedildi. Dini eğitim yapan okullardaki, “Ferah ortama” karşın Anadolu, fen ve sosyal bilimler liselerindeki sıkışıklık resmi verilere yansıdı. 30’dan fazla öğrencisi bulunan şube oranı Anadolu, fen ve sosyal bilimler liselerinde yüzde 52’ye kadar yükseldi. Genel ortaöğretimde, tekli eğitimdeki öğrencilerin oranı da dini ve mesleki ortaöğretim kurumlarının gerisinde kalarak yüzde 93 olarak hesaplandı.

Bütün bunlara karşın imam hatiplerin başarısızlığı ise dikkat çekiyor. Ortaöğretimde 20 gün ve üzerinde devamsızlık yapan öğrencilerin en yüksek ikinci okul türü imam hatipler oldu. İmam hatiplerde 20 gün ve üzerinde devamsızlık yapan öğrencilerin oranı yüzde 29,3 olarak saptandı.

İmam hatiplerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda da başarısızlığı dikkat çekiyor.