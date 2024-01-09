Okul bahçesindeki trafo patladı

2018 yılında, tüm tepkilere karşın Bartın’da okul bahçesine inşa edilen elektrik trafosu patladı. Uyarılar aldırış edilmeden inşa edilen trafonun patlamasıyla okul bahçesinde yangın çıkarken öğrencilerin derste olması olayın faciaya dönüşmesini engelledi.

Mustafa BİLDİRCİN

Bartın’ın Merkez ilçesinde yer alan Şiremir Çavuş İlkokulu’nun bahçesine 2018 yılında elektrik trafosu inşa edildi. Eğitimcilerin, velilerin ve öğrencilerin tüm uyarılarına karşın inşa edilen elektrik trafosunun bugün patladığı ortaya çıktı. Yaşananlar, 2018 yılında kulak tıkanan uyarıların haklılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Bartın Eğitim Sen yönetimi, trafonun inşa sürecinde Bartın Valisi ve İl Özel İdare Müdürlüğü ile görüşüldüğünü anımsatarak, yaşananlara tepki gösterdi. Tüm girişimlere karşın trafonun kaldırılmadığını anlatan Bartın Eğitim Sen Yürütme Kurulu üyeleri, “Yetkililer uyarılarımıza kulak tıkadı. Korktuğumuz şey başımıza geldi” diye konuştu.

ÖĞRENCİLERİN CANI DEĞERSİZ Mİ?

Patlamanın yaşandığı sırada öğrencilerin derste olduğu bildirildi. Patlamanın ders saatinde yaşanması olası yaralanma ve can kayıplarının önüne geçerken Bartın Eğitim Sen Yürütme Kurulu Üyeleri’nin BirGün’e yaptığı açıklamada şunlar kaydedildi:

“Öğrencilerimiz canı bu kadar değersiz miydi? Hava yağmurlu olmasaydı ve patlama ders saatine denk gelmeseydi neler olurdu? Okulum öğretmenlerine, öğrenci ve velilerimize geçmiş olsun diyoruz. Okul bahçesine trafo olmaz. Yetkilileri tekrar uyarıyoruz. Can güvenliği önceliğimizdir, okul bahçesindeki trafoları kaldırın.”