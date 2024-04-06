Okul-cami eşleştirmesine Eğitim Sen’den tepki

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), ‘Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum’ (ÇEDES) projesi kapsamında okullarda gerici uygulamalar devam ediyor. İstanbul Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullara gönderilen yazıda cami ve okul eşleştirmesi yapılacağı ifade edildi.

3 Nisan’da okullara gönderilen yazıda, ÇEDES projesi kapsamında yürütülen etkinliklerin ‘daha sağlıklı’ olması için eşleştirmelerin yapılacağına dikkat çekildi. Aynı zamanda Bahçelievler Kaymakamlığı tarafından söz konusu eşleştirmelere ilişkin öğretmen, imam hatip, müezzin kayyum ve diğer görevlilerin okul ve camilerde ÇEDES kapsamında çalışmalar yürütmelerine ilişkin onay da verildi.

Söz konusu karara tepki gösteren Eğitim Sen İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Barış Uluocak yaptığı açıklamada, "Bu yazı ile Bahçelievler’deki 84 okula diyanet personeli görevlendirmesi ve okullarla mescit-cami eşleştirmeleri yapılmıştır. ‘Okul-cami-mescit’ eşleştirmesi ve diyanet personeli görevlendirmesiyle nasıl bir eğitsel fayda sağlamayı düşünüyorsunuz?" diye sordu. Söz konusu personelin pedogojik donanımının şüpheli olduğunu söyleyen Uluocak şunları aktardı: "Bu personelin öğrencilerle etkinlikler yapmasının yaratacağı problemlerin farkında mısınız? Bizler Anayasa dâhil milli eğitimle ilgili hemen tüm yasalara da aykırı olan bu protokolü ve bu görevlendirmeleri kabul etmediğimizi buradan bir kez daha yüksek sesle belirtmek istiyoruz."