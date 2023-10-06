Okul gıda uygulaması bir kez daha ertelendi: "Kantinci satacak ürün bulamıyor"

Çocukların sağlıklı beslenebilmesi için başlatılan ‘Okul Gıdası Uygulaması’ ile ilgili 2020 yılında çıkarılan tebliğ, önce 2022’ye sonra 2023’e, son olarak da 2026’ya uzatıldı. Duruma tepki gösteren CHP'li İlgezdi, "Bu erteleme çocuklarımızı da, kantincileri de mağdur ediyor" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi 28 Eylül 2023’te Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren okul gıdası tebliği değişikliği ile çocukların ve kantin işletmecililerinin mağduriyetlerinin arttığı ifade ederek, "Çocuklarımızın sağlıklı beslenebilmesi için başlatılan Okul Gıdası Uygulaması 3 senedir işletilemiyor. Şimdi de 2026’ya ertelendi. Okul gıdası logolu ürünler olmadığı için kantinciler satış yapamıyor, öğrencilerimiz ise kantinlerde yiyecek bir şey bulamıyorlar" dedi.

İlgezdi, okul gıdası logolu ürün zorunluluğunun üçüncü kez ertelenmesini eleştirerek, "Çocuklarımıza bir öğün ücretsiz öğle yemeği vermeyi beceremeyen iktidar, sağlıklı beslenmeleri için 2019’da başlatılan okul gıdası uygulamasına da bir türlü geçemiyor. Bu resmen büyük bir beceriksizliktir ve çocuklarımızın geleceğine, sağlıklarına yaptıkları en büyük kötülüklerden biridir. Kantinciler okul gıdası logolu ürün zorunluluğu ertelendiği için satacak ürün bulamıyor. Öğrenciler ücretsiz yemek verilmeyen okullarında, kantinden de alacak bir şey bulamadıkları için ya sağlıksız gıdaları okul dışından alıyorlar ya da aç kalıyorlar. Bu erteleme çocuklarımızı da, kantincileri de mağdur ediyor" açıklamasında bulundu.

"BİSKÜVİ, KEK SATIŞI YASAK"

Uygulamanın kantincilerin isteği gibi sunulmasına da tepki gösteren İlgezdi, "Kantinciler logolu ürün bulamadıkları için bunların satışını yapamıyorlar. Yani kantinci bir bisküvi veya kek dahi satamıyor. Okul gıdası logolu ürün zorunluluğu gelmediği için firmalar bu üretimleri yeterince yapmıyor ve kantinciler mağdur oluyor. Üstelik de sanki bu uzatma onlara yarayacak gibi bir hava da estiriliyor. Kantinciler Tarım, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sürekli denetlendiklerini hatırlatarak, bisküvi veya kek dahi satamadıklarını ifade ediyor" dedi.

2019’da başlatılan projenin hala hayata geçememesinin en büyük nedeninin basiretsiz yönetim olduğunun altını çizen İlgezdi, "Üzerinden 4 sene geçtiği halde okul gıdası logolu ürünlerin yeterince üretilmesini, bunların uygun koşullarda kantincilere sunulması, öğrencilerin erişiminin sağlaması, gelen ekstra maliyetler için sübvansyonların devreye girmesi gibi süreçlerin hiçbirini takip etmeyen iktidar, çocuklarımızı aç bırakıyor. Firmalar kendilerine destek olunmadığı ve uygulamanın başlangıç tarihi sürekli ertelendiği için okul gıdası logolu ürünleri üretmiyorlar. Onlar da meydana gelen ciddi maliyet artışı için destek beklerken iktidar onları da yok sayıyor" diye konuştu.