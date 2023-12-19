Okul ihaleleri tamamlanamıyor: Eğitime yok lüks konuta var

CHP’li Gökan Zeybek, Çevre Bakanlığı’nca gerçekleştirilen okul yapım ihalelerindeki birim fiyatlarının düşük belirlendiğini, bu nedenle ihalelerin tamamlanamadığını belirtti. Zeybek, TOKİ’nin lüks konut ihalelerinde ise birim fiyatların, okul yapım ihalelerindeki fiyatları üçe katladığını kaydetti

Mustafa BİLDİRCİN

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın okul ihalelerinde belirlediği birim fiyatların düşüklüğüne dikkati çekti.

Düşük birim fiyatları nedeniyle 156 tane okul ihalesine hiçbir müteahhidin teklif yapmadığını anımsatan Zeybek, TOKi’nin lüks konut ihalelerinde belirlenen birim fiyatların ise okul ihalelerinde belirlenen fiyatları üçe katladığını bildirdi.

CHP’li Zeybek, TBMM Genel Kurulu’nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bütçesi üzerine söz aldı. Bakanlığın 2024 yılı bütçesine, “Deprem bölgesindeki konutların ihya edilmesi, yapılması ya da riskli konutların iyileştirilmesi” için 247 milyar TL'lik bir yatırım bütçesi konulduğunu kaydeden Zeybek, şunları söyledi:

“2023 yılının 12 Ağustos tarihinde yapılmış olan bir ihalede 105 metrekare brüt, 85 metrekare net bir daire için 27 bin 500 TL metrekare/birim fiyatı üzerinden bakanlık davet usulüyle ihaleye çıkarak konut yapılıyor. Aynı tarihlerde Resmi Gazete'de bakanlığın yayınladığı bir listede de ihaleye tabi olacak olan yatırımlar için A grubu yapıların metrekare/birim fiyatı 7 bin 500 TL, B grubu yapıların fiyatı 9 bin TL ve 10 bin 500 TL'de daha lüks konutlar.

OKUL İHALELERİ YAPILAMIYOR

Bakanlık ihale yapacak olan kurumlara bir birim fiyatı öneriyor ama kendisi davet usulüyle yaptırdığı konutlarda bunun tam 3 katına ihale yapıyor. Bakanlık bu birim fiyatlarla bu işin yapılmayacağını bilmiyor mu? Son 1 yıl içinde 156 tane okul ihalesine herhangi bir müteahhit katılmadığı için ya da ihaleye verilmesi gereken en düşük ihale aralığında fiyat teklifi yapılamadığı için bakanlık okul ihalesi yapamaz bir hale gelmiştir.”

BARINMA SORUNU YOK SAYILIYOR

Türkiye’de ciddi bir barınma sorunu olduğunun altını çizen Zeybek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu barınma sorunun temel sebebi de bu iktidarın uygulamış olduğu faiz, döviz ve enflasyon hesaplamasıdır. Türkiye'de barınmanın temel ihtiyacı olan konutu yatırım aracı haline dönüştürürseniz yani sermaye sahipleri için parasını dövizde, bankada ya da altında tutmak yerine konut almayı cazip hale getirirseniz, insanlar paralarını konut yatırımlarına, arsa yatırımlarına ya da gayrimenkul yatırımlarına aktarırlar. O nedenle Türkiye'de son altı yıl içinde dövizdeki endeks artışı tedi kat iken konutlardaki endeks artışı 12 kata çıkmıştır. 2017 yılında Türkiye'de konut endeksini 100 birim olarak kabul ettiğimizde eylül ayında bu endeks bin 88'e, ekim ayında da bin 129'a çıkmıştır. Soru buradan iktidar sahiplerine, aynı dönem içinde emekliye verdiğiniz ücretlerde, çalışanlara verdiğiniz ücretlerde, memurlara verdiğiniz ücretlerde bu endekste ki artışa benzer bir artış verdiniz mi?”