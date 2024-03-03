Okul kantinlerinde yeni dönem

Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Sağlıklı Besleniyorum" projesi kapsamında okul kantinlerinde haftada bir gün çorba ve meyve çıkacak. Konuyu değerlendiren Ankara Kantinciler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Şahin “Haftanın bir günü olması yeterli değil" ifadelerine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) "Sağlıklı Besleniyorum" projesi kapsamında okul kantinlerinde çorba günü ve meyve günü düzenlenecek.

Karar, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından okul kantinlerine yönelik gönderilen resmi yazıyla duyuruldu.

İlgili yazıda, kayıt belgesi alan gıda işletmelerinde haftanın bir gününde, ‘çorba günü’ için üretilecek çorbanın, üretildiği yerde tüketime sunulması şartıyla satışının yapılmasının uygun görüldüğü kaydedildi.

Afişlerde ‘Çorbam var sıcak tasta, olmam ben hiç hasta’, Mercimek, domates, tarhana, Ne duruyorsun kaşıklasana’, ‘Elma, portakal, muz, haydi, arkadaşlar yemiyor muyuz?’, ‘Sulu sulu meyveler, güç versin vitaminler’ gibi sloganlar yer aldı.

Milliyet’te yer alan habere göre, projeyle ilgili bilgi veren Ankara Kantinciler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Şahin “Obeziteyle mücadele, sağlıklı beslenme için olumlu bir adım. Ancak haftanın bir günü olması yeterli değil. Gün için izin alınmasına gerek yok. Kantinciler dilediği gün, dilediği saatte çorba yapabilsin. Her türlü yemeği yapabilecek donanıma sahibiz. Kantinler, öğrencilerin mutfağı gibi olsun istiyoruz. Sadece çorba değil sulu yemek, pilav, salata vs. de yapıp satmak istiyoruz” dedi.