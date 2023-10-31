'Okul müdürü bağış bilgisayarları satıp kumar oynadı' iddiasına inceleme

Afyon'da, Emirdağ'a bağlı Güveççi'de ortaokulu müdürünün, okula bağışlanan bilgisayarlardan 9'unun satıp kumar oynadığı iddiası nedeniyle İlçe Milli eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar'da, okul müdürü M.A.'nın bağışçılar tarafından bağışlanan bilgisayarlardan 9'unu 4 bin 500 euroya satıp, kumar oynadığı iddiası üzerine inceleme başlatıldı.

Emirdağ'a bağlı Güveççi'de ortaokula köyden gelen talepler doğrultusunda bağışçılar tarafından 19 dizüstü bilgisayar alınarak bağışlandı.

İddiaya göre bir süre sonra okul müdürü M.A., bilgisayarlardan 9'unu 4 bin 500 euro karşılığında satarak, bu parayla internet üzerinden kumar oynayıp, kaybetti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın ardından M.A.'nın izin alarak memleketi Düzce'ye gittiği öne sürülürken, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.

Emirdağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürkan Emeksiz, iddialar üzerine inceleme başlattıklarını ve konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile kaymakamlığa bilgi verildiğini söyledi.