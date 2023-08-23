Okul müdürü içkili fotoğraf paylaştı, görevden uzaklaştırıldı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bir okul müdürünün sosyal medya hesabında içki içtiği fotoğrafın yer alması sebebiyle görevden uzaklaştırılmasına Eğitim-İş Sendikası tepki gösterdi. Sendika tarafından yapılan açıklamada "Milli Eğitim Bakanlığı’nda Anayasa yerine dini kurallar mı esas alınmaya başlamıştır?" ifadelerine yer verildi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde görev yapan bir okul müdürü, sosyal medya hesabından içki içtiği bir fotoğrafını paylaşmasının ardından görevinden uzaklaştırıldı.

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü, söz konusu görevden uzaklaştırma işleminde Çanakkale Valiliği'ne gönderdiği yazıda "özel hayatındaki bazı hallerini içeren sosyal medya paylaşımları” ifadelerine yer verdi.

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) ise karara tepki gösterdi.

Sendika tarafından yapılan yazılı basın açıklamasında söz konusu paylaşımların özel yaşama ilişkin olduğuna dikkat çekilerek İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne karardan dönülmesi yönünde çağrı yapıldı.

"Bu uygulamadan çıkan sonuç şu dur ki; Milli Eğitim Bakanlığı, personeli kamu görevlisine özel hayatında içki içmeyi de yasaklamıştır" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu karar en hafif ifadesiyle vahimdir, ayrımcılık niteliğinde suçtur ve özel hayata açık bir müdahaledir. Anayasamızda güvence altına alınmış olan özel yaşamın gizliliği, kamu görevlileri için de geçerli olup, idare hizmet dışında kamu görevlisinin yaşam tarzına müdahale edilemez. Dahası Anayasa’nın 2. Maddesinde ifade edildiği üzere demokratik, laik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nde özel yaşamda içki içmek diye bir suç türü yoktur."

"AKP CADI AVINI SÜRDÜRÜYOR"

"Görünen o ki MEB, AKP zihniyetinin onayladığı yaşam tarzını benimsemeyen yani kendisi gibi düşünmeyen tüm eğitim emekçilerini sosyal medyadan tespit edip haklarında işlem başlatmak için cadı avı sürdürmeye başlamıştır. Sosyal medya için getirilen yasaklar, emekçilere açılan soruşturmalar ve AKP yandaşı trollerin sosyal medyada yürüttüğü linç kampanyaları söz konusu baskının ulaştığı boyutları açıkça gözler önüne sermektedir.

"ÜYEMİZ YALNIZ DEĞİLDİR"

"Milli Eğitim Bakanlığını Uyarıyoruz! Anayasa’nın temel ilkelerini ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temel niteliklerini alt üst edecek bu yanlıştan derhal dönmek zorundasınız. Kamu görevlisine belli bir siyasi görüşe yönelik yaşam tarzı dayatması, Türk Ceza Kanunu kapsamında ayrımcılık suçunu oluşturmaktadır. Bu uygulamaya imza atan tüm ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacak, tüm örgütlü gücümüzle bu dayatmaya eylemlilik sürecimizle karşı koyacağız. Eğitim-İş olarak, üyemizin yalnız olmadığını, temel hak ve özgürlüklerini çiğnetmeyeceğimizin, hukuksuzluklara boyun eğmeyeceğimizin çok iyi bilinmesini istiyoruz!"

"AHLAK POLİSİ Mİ KESİLDİNİZ?"

Açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) şu sorular yöneltildi:

"Milli Eğitim Bakanlığı’nda Anayasa yerine dini kurallar mı esas alınmaya başlamıştır?"

"Kamu çalışanlarına iş yeri sınırları dışında içki içme yasağı mı getirildi, yoksa ahlak polisi mi kesildiniz? Bunları takip etmek için özel birimler mi oluşturdunuz?"

"Dolaplarımızı, çantalarımız da kontrol edecek misiniz? Evimize, özel yaşamımıza, gazetemize kitabımıza da karışacak mısınız?"