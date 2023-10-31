Okul müdürü 'istifini' bozmadı

Ankara Keçiören’deki Ayvalı Şehit Fatih Erdoğan İlkokulu müdürünün, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının büyük bölümünü protokole atılan sandalyeden izlediği iddia edildi.

Cevahir TIPALOĞLU

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bulunan Ayvalı Şehit Fatih Erdoğan İlkokulu’nda okul bahçesinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları programına katılan tüm veliler, öğrenciler ve öğretmenler ayakta dururken okul müdürü Murat Demir’in protokole koydurduğu tek sandalye ile törenin büyük bölümünde oturduğu iddia edildi.

Törenlerin büyük bölümünü sandalyesinden takip eden okul müdürü Demir’in hemen arkasında ayakta durmakta zorlanan yaşlı velilerin de bulunduğu bildirildi.

Okul müdürünün program boyunca oturması velilerin ve töreni izlemeye gelen vatandaşların tepkisini çekti.