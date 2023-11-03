Okul öncesine dini eğitim geliyor: MEB bagajı açtı

AKP iktidarı, eğitim sisteminde yeni bir değişikliğe hazırlanıyor. MEB kaynakları, okulöncesi ile ilkokul 1, 2 ve 3’üncü sınıfa da din derslerinin zorunlu kılınacağını söyledi. Değişiklik talimatı ise doğrudan Saray’dan geldi.

Mustafa BİLDİRCİN

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in 31 Ekim’de "Tüm sınıfları kapsayacak şekilde bir müfredat değişikliği için çalışıyoruz” açıklamasının ardından detaylara BirGün ulaştı. Hiçbir öğrencinin başladığı sistemle okulunu bitiremediği AKP iktidarında eğitimde yaşanan sistem değişikliklerine bir yenisini daha ekleyecek çalışmalar sürüyor.

Türkiye'de 4’üncü sınıf itibarıyla müfredatta bulunan din derslerinin, okulöncesi ile ilkokulun ilk üç kademesine de zorunlu kılınacağı iddia edildi. Böylece eğitim sisteminde AKP iktidarında tam 18’inci kez sistem değişecek.

TALİMAT SARAY’DAN

Karma eğitimi hedef alan açıklamalarıyla gündeme gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in müfredat değişikliği açıklamasının altından dini eğitim çıktı. Müfredattan sorumlu MEB Talim ve Terbiye Kurulu’nun sürecin dışında bırakıldığı öğrenilirken müfredat değişikliği kararının Saray’dan verildiği öğrenildi. Değişiklik kapsamında, okulöncesi ile ilkokul 1, 2 ve 3’üncü sınıfların ders çizelgelerine zorunlu din dersleri ekleneceği bildirildi. Müfredat değişikliğinin, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında gerçekleşmesi için de “Özel bir çaba” sarf edildiği kaydedildi. Çalışmaların, MEB’deki genel müdürlükler aracılığıyla haziran ayı itibarıyla başladığı ifade edilirken yeni müfredatın 2024-2025 eğitim öğretim döneminde okulöncesi, 1, 5 ve 9’uncu sınıflardan itibaren kademeli şekilde uygulanacağı belirtildi.

MEB’in bilimsel danışma ve inceleme organı olan, öğretim programlarını, ters kitaplarını belirleyen Talim ve Terbiye Kurulu’nun dışarıda bırakıldığı sürecin yönlendirmesinin Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu tarafından yapıldığı da iddialar arasında yer aldı.

TÜM DERSLERE DİNİ KONULAR

Okulöncesi ile ilkokula din dersleri getirmeyi hedefleyen düzenleme hazırlığına yönelik ayrıntılar bunlarla da sınırlı kalmadı. Temel eğitim kademesindeki tüm derslerin müfredatına bir şekilde, “Dini konuların” ekleneceği, bu yolla din dersi dışında dahi öğrencilere dini eğitim verileceği öne sürüldü.

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Tekin’in bakanlığı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlığa geldiği ilk gün itibarıyla tartışmalı uygulamalara imza attı. Diyanet İşleri Başkanlığı ile imzalanan ve din görevlilerine okulların kapısını açan ÇEDES Protokolü başta olmak üzere, eğitim kurumlarına getirilen mescit zorunluluğu ve “Yalnızca kızların gideceği okulların açılması” düşüncesi Tekin dönemine damgasını vurdu.

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Şûrada oldubitti

İktidarın okulöncesi eğitimi dinselleştirme çabası en çok, 2021 yılında gerçekleştirilen Milli Eğitim Şurası’nda açığa çıktı. Şûrada komisyonda görüşülmeyen, “Okulöncesi kademede din eğitimi verilsin” teklifi, Genel Kurul’da oylamaya sunuldu. Eğitim Bir Sen’in önergesi üzerine yapılan oylamanın ardından teklif, oy çokluğuyla komisyona taşındı. Komisyon başkanı, “Müfredatla ilgili karar alma yetkimiz yok” diyerek öneriyi geri çevirdi. Ret kararı üzerine sendikanın temsilcisi toplantıdan ayrıldı. Komisyondan geçmeyen okulöncesinde dini eğitim önerisi de Divan’da oylamaya dahil edildi. Teklif, uzmanların görüşüne dahi başvurulmadan oldubittiye getirilerek Genel Kurul’dan geçirildi.