Okula başlama masrafları yüzde 100’den fazla arttı

Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Eğitim Sen Antalya Şubesi, ilk defa okula başlayacak öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarıyla ilgili fiyat araştırması yaptı. Fiyatlarda yüzde 100’den fazla artış mevcut.

HABER MERKEZİ

Okul zilleri 11 Eylül Pazartesi itibarıyla tüm Türkiye’de çalacak. Okul ihtiyaçları için alışveriş yapılmaya başlandı ancak fiyat artışları velileri zor durumda bırakıyor. Eğitim Sen Antalya Şubesi, okula yeni başlayacak öğrencilerin masraflarıyla ilgili fiyat araştırması yaptı. Araştırma ile ilgili Eğitim Sen Antalya Şube Başkanı Nurettin Sönmez, fiyatların geçtiğimiz yıla göre yüzde 100’den fazla arttığını söyledi.

Antalya’nın Kepez ilçesinin Kütükçü, Yenimahalle ve Karşıyaka mahallelerinde bulunan kırtasiyelerde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da fiyat araştırması yapıldığı belirtilen açıklamada ilkokul, ortaokul ve liseye yeni başlayan öğrencilerin ihtiyaçlarının geçen yıla göre fiyatlarındaki artış miktarı açıklandı. Açıklamayı yapan Sönmez “İlkokul 1. sınıfa başlayan bir öğrenci defter, okul çantası, kalem, kalem kutusu, kalemtıraş, silgi, boya, beslenme çantası, su kabı, çeşitli kırtasiye araç gereçleri, eşofman takımı, ayakkabı, spor ayakkabı ve okul kıyafetlerinden oluşan zorunlu ihtiyaçlara geçtiğimiz yıl 2 bin 840 TL öderken bu yıl 7 bin 310 TL ödemektedir. Ortaokula başlayacak bir öğrencinin kullanacağı malzemelere göre okula başlarken zorunlu gideri 8 bin 125 TL’dir. Aynı malzemelerle geçtiğimiz eğitim öğretim yılı başında bu rakam 3 bin 180 TL idi. Liseye başlayacak bir öğrencinin zorunlu ihtiyaçları ise geçtiğimiz yıl 3 bin 270 TL iken bu yıl 7 bin 875 TL tutmaktadır” diye konuştu.

“VELİLERİN EĞİTİM GİDERLERİNİ KARŞILAMASI OLANAKSIZDIR”

Hesaplanan giderlerin okula başlarken yapılması gereken en az harcamayı gösterdiğini, ücretlerin farklı bölgelerde daha da artacağını söyleyen Sönmez “Bu giderler içerisinde yardımcı kaynaklar, servis ücreti, kayıt parası, beslenme giderleri yoktur. İktidar velilerin ve ilgili esnafın taleplerine rağmen kırtasiye harcamalarında KDV’yi kaldırmadı. Asgari ücretle çalışan velilerin çocuklarının eğitim giderlerini karşılayabilmesinin olanağı kalmadı. En düşük servis ücretinin 1500 TL olduğu gerçeği karşısında özellikle birden fazla çocuğu okula gidecek olan velilerin eğitim giderlerini karşılaması olanaksızdır. Yaşadığımız enflasyonist ortamda her geçen gün zamların yaşanması toplumun temel ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma gelmiş olması eğitimi de kaosa sürükleyecek durumdadır” dedi.

“BİR ÖĞÜN YEMEK ÜCRETSİZ OLARAK VERİLMELİDİR”

Velilerin, öğrencilerin temel ihtiyaçlarını karşılayamaması durumunun eğitim öğretimi ve öğrencilerin psikolojik durumunu olumsuz etkileyeceği vurgulayan Sönmez “Öğrencilerin beslenme sorunu bu eğitim öğretim yılının en belirgin sorunu haline gelmiştir. Her öğrencinin eğitim hakkı anayasada güvence altına alınmış olmasına rağmen bu temel hakkın kullanılamaz hale gelmiş olması iktidarın uyguladığı politikaların bir sonucudur. Eğitim Öğretim Yılına başlarken öğrencilerin eğitimle ilgili bütün ihtiyaçları giderilmeli ve her öğrenciye ve tüm eğitim emekçilerine okulda bir öğün yemek ücretsiz olarak verilmelidir” ifadelerini kullandı.