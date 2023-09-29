'Okula girip 6 yaşındaki çocukları taciz eden kişi adli kontrolle serbest'

İzmir’in Konak ilçesinde bulunan Alsancak Melih Özakat İlkokulu’na gelen bir şahsın, okul içerisine girerek kız öğrencileri taciz ettiği iddia edildi. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, “M.S. isimli tacizci elini kolunu sallayarak İzmir Alsancak Melih Özakat İlkokulu’na giriyor, 6 ve 7 yaşlarındaki çocuklarımızı taciz ediyor. Küçücük yavrularımızın yaşadığı travma tazeliğini korurken, şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor. AKP’nin cezasızlık politikaları failleri cesaretlendiriyor” dedi.

Güncel 29.09.2023 23:02 Giriş: 29.09.2023 23:02

Güncelleme: 29.09.2023 23:07 Kaynak: ANKA

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FOTOĞRAF: ANKA