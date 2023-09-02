Okula uyum haftası tarihleri 2023: Anasınıfı ve 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimini açıklamasıyla birlikte milyonlarca veli Okula uyum haftası tarihleri 2023 ve Anasınıfı ve 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak sorusunu gündeme getiriyor. Peki bu yıl Okula uyum haftası tarihleri nedir? Anasınıfı ve 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak? İşte MEB’in takvimi ve diğer detaylar haberimizde.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Anaokullarında yaz tatilinin sonuna gelinmesiyle birlikte velinin gündemine Okula uyum haftası tarihleri 2023 ve Anasınıfı ve 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak sorusu oturdu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimini açıklamasıyla birlikte Okula uyum haftası tarihleri 2023 belli oldu. Peki bu yıl Okula uyum haftası tarihleri nedir? Anasınıfı ve 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak? İşte MEB’in takvimi ve diğer detaylar haberimizde.

Okula uyum haftası tarihleri 2023

MEB’in duyurusuna göre Anaokulları resmi olarak 11 Eylül'de açılıyor. Buna göre ilk ve ortaöğretim için yeni eğitim dönemi 11 Eylül'de ilk zilin çalmasıyla birlikte başlayacak. Anaokullarına başlayacak çocuklar için 4-8 Eylül 2023'te uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Anasınıfı ve 1. sınıflar okula ne zaman başlayacak?

MEB’in 2023-2024 takvimini duyurmasıyla birlikte 16 Haziran'da başlayan yaz tatilinin ne zaman biteceği belli oldu. MEB'in duyurusuna göre Anaokulları resmi olarak 11 Eylül'de açılıyor. Buna göre ilk ve ortaöğretim için yeni eğitim dönemi 11 Eylül'de ilk zilin çalmasıyla birlikte başlayacak. Anaokullarına başlayacak çocuklar için 4-8 Eylül 2023'te uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.