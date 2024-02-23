Okulda beyin kanaması geçiren öğrenci için Bakanlık'tan soruşturma

Ankara'da okulda düştüğü öne sürülen, beyin kanaması geçiren ve kafatasında 8 kırık olan Mira Şahin (8), yoğun bakımda tedaviye alındı. Şahin'in ailesi, olaydan okulu sorumlu tutarken, bakanlık soruşturma başlattı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan Halit Fahri Ozansoy İlkokulu'nda dün yaşanan olayda, 3'üncü sınıf öğrencisi Mira Şahin'in okulda düşerek beyin kanaması geçirdiği bildirildi. Sağlık ekiplerinin ihbar üzerine olay yerine gelmesiyle Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Mira'nın kafatasında 8 kırık tespit edildi. Yaklaşık 10 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınan Mira'nın hayati tehlikesi sürüyor.

Mira Şahin'in ailesi, kızlarının beyin kanaması geçirmesinden okulu sorumlu tutarak şikayetçi oldu. Anneannesine göre, çocuğun düştüğü anda okul tarafından 3 saat boyunca ambulans çağrılmamış. Anneanne Miyase Karakaş, durumu "resmen bir cinayet" olarak nitelendirirken, olayın aydınlatılması için mücadele edeceklerini belirtti.

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, okuldaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Mira Şahin'in sınıf öğretmeni B.Ö. olayla ilgili ifade verirken, öğrencilere de pedagog eşliğinde olayın sorulacağı öğrenildi.

Okul yönetimi ve sınıf öğretmeni B.Ö., konunun polis tarafından soruşturulduğunu belirterek, ailenin iddialarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayacaklarını söyledi.