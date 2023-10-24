Okulda dayak iddiası: Öğretmen, ıslık çaldı diye 14 yaşındaki çocuğa küfredip yumruk attı

Ankara’da bulunan bir lisede öğretmen M.A.B.'nin, sınıfta ıslık çaldığı gerekçesiyle 9’uncu sınıf öğrencisi Ö.M.K.’ye hakaret ettiği ve ardından şiddet uyguladığı iddia edildi. Öğretmen M.A.B., "Bazı sıkıntılarımız var" dedi.

Ankara’da bir lisede 9’uncu sınıfa giden 14 yaşındaki Ö.M.K. 18 Ekim Çarşamba günü İngilizce Öğretmeni M.A.B. tarafından hakaret edildiği ve şiddet uygulandığı gerekçesiyle polise şikayette bulundu ve darp raporu aldı.

Çocuk Şube Müdürlüğü’ne giderek ebeveynleri ile şikayette bulunan Ö.M.K. “Hocam benim boğazımdan tutarak duvara yasladı ve enseme ve yüzüme birkaç kez yumruk attı” ifadelerini kullandı.

Kısa Dalga'dan Esra Tokat'ın haberine göre, darp raporunda ise “Şahsın boyun orta hattının sağında, sağ kulak aurikulada yaygın çok sayıda hipermeik alanlar mevcut. Sağ kaş bitiminden saç başlangıcına kadar uzanan bölgede abrazyon mevcut. Alın orta hattında çok sayıda abrazyon mevcut. Sol kulak önünde 2X3 cm’lik abrazyon mevcuz. Sağ omuz önünde 2x2 cm’lik abrazyon mevcut. Geçici tıbbi müdahale ile giderilebilir” tespiti yapıldı.



‘KABUL EDİLEMEZ’

Mağdur çocuğun annesi Başak K., “Bir eğitimcinin fiziksel olarak öğrencisine şiddet uygulaması kabul edilemez. 14 yaşındaki bir çocuğa iz bırakacak şekilde eğitimci dediğimiz bir insan şiddet uygulayamaz. Mahkeme sürecini bekliyorum” dedi.

"BOĞAZIMDAN TUTTU, DUVARA YASLADI; ENSEME, YÜZÜME YUMRUK ATTI"

Ö.M.K.’nın ifadesinin tamamı şöyle:

“Pursaklar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. Sınıfta okumaktayım. 18.10.2023 günü 11.00 sıralarında İngilizce Öğretmeni olan M. A. B. hocam sınıfımıza girdi. O sırada sınıf arkadaşlarım sınıfta ıslık çalıp konuşuyorlardı. Ben sınıfta ıslık çalmamama rağmen benim yanıma gelerek senin ıslık çaldığını biliyorum dedi. Hocam bana anneni ve babanın üzerine yemin et o zaman dedi. Bende yemin ederim hocam ıslık çalmadım dedim.' Sonra bana yalancı O.. ç… olsun mu diyerek küfür etti. Arkamda oturan arkadaşım gülünce bende güldüm sonra hocam benim boğazımdan tutarak duvara yasladı sonra enseme ve yüzüme birkaç defa Yumruk attı.



Bende M. hocama babamı arayın deyince benim kolumdan tutarak müdür yardımcısının odasına götürdü. Odada M. hocam babamı arayarak okula çağırdı. Yarım saat sonra babam okula gelince yüzüne ne olduğu sorunca bende M. hocanın dövdüğünü söyledim sonrasında okul yönetimi polisi aradı. Sonrasında karakola gittik. Bu olayla ilgili bana söven ve darp eden Mehmet Akif BİLİCİ'den ŞİKÂYETÇİYİM.”

İddialara ilişkin konuşan öğretmen M.A.B., "Bu konuyla ilgili bir yorumumuz yok bu birilerinin söylemesi. Öğrenci ile bir münasebetimiz, yani sıkıntımız var ama öyle çok da anlatıldığı kadar, abartıldığı kadar bir durum yok. Bazı sıkıntılarımız var ama maalesef" ifadelerine yer verdi.