Okulda kitapla dayak: Öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Beylikdüzü’ndeki bir lisede öğrencisini kitapla döven öğretmen hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Çocuğun yakınları ise öğretmeni darp etti.

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir mesleki eğitim lisesinde öğrenim gören bir öğrenci, “sınıfta gürültü yaptığı” gerekçesiyle edebiyat öğretmeni tarafından kitapla dövüldü.

Cep telefonuyla kaydedilen videoya göre, öğrenci Y.E. olay esnasında “hocam” diye bağırırken, edebiyat öğretmeni Mehmet E.B.’nin ise “Hocam dedikçe vuracağım” demesi dikkat çekti.

Sosyal medyaya düşen görüntüler sonrası öğrenci Y. E.’nin yakınları okula gelip öğretmen Mehmet E.B.’yi darp etti. İhbar sonrası olay yerine polis ve ambulans geldi. Öğretmen Mehmet E.B hastaneye sevk edildi.

Öte yandan öğrencisine kitapla acımasızca defalarca kez vuran öğretmen hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.