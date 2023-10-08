Okulda yemek sırasında fenalaşan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Aksaray'da, okulda yemek sırasında beklerken aniden fenalaşan 5'inci sınıf öğrencisi 10 yaşındaki İsmail Bozlak, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bozlak'ın ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Aksaray’da yatılı okulda okuyan 5. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki öğrenci, yurtta girdiği yemek sırasında aniden fenalaştı. Çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, önceki gün Yavuz Sultan Selim İlkokulu Yurdunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim İlkokulunda 5. sınıfta öğrenim gören İsmail Bozlak (10), arkadaşları ile okul yurdunda yemek kuyruğuna girdi.

Arkadaşlarıyla muhabbet ederken aniden rahatsızlanan çocuk yere düştü. Önce arkadaşları sonra da yurt yetkilileri çocuğa müdahale ederken, durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerinin ilk müdahale sonrası Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdığı çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Küçük çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.