Okulda yemek yok, özele teşvik yağdı

Bir öğün ücretsiz yemek gibi uygulamalar ödenek yetersizliği nedeniyle hayata geçirilemezken özel okul açmak isteyen şirketlere teşvik yağdı. 23 şirket için vergi indirimi ve KDV istisnası gibi teşvikler öngörüldü.

Mustafa BİLDİRCİN

Okulların fiziki yetersizliklerinden öğretmen açığının giderek büyümesine kadar eğitim alanındaki birçok sayıda sorun, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin yetersizliği nedeniyle kangren halini alsa da ağustos ayında 23 özel okul için teşvik belgesi düzenlendi. KDV’den muaf tutulan şirketlere, yüzde 80’lere varan vergi indirimi sağlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın hedefleri arasında yer alan, “Özel sektörün eğitimdeki payının 2023’e kadar yüzde 15'e çıkarılması”, 2021 yılı tamamlanmadan aşıldı. Özel okulların eğitimdeki payı yüzde 20’ye dayandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın verilerine göre, yalnızca ağustos ayında 23 özel eğitim kurumu için yatırım teşvik belgesi oluşturuldu.

TEŞVİK YAĞACAK

Öğretmenlerin, özlük haklarının iyileştirilmesi için eylem ile gündeme gelen İstek Vakfı’nın da aralarında olduğu, eğitim alanında teşvik belgesi düzenlenen şirketlerden bazıları:

• YSD Eğitim Kurumları Ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi: Şirkete KDV istisnası öngörülecek.

• Emilia Garden Özel Eğitim Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi: Şirket, Bursa’da açacağı 100 öğrenci kapasiteli anaokulu için yüzde 55’lik vergi indiriminden yararlanacak.

• Özel Özkan Danışmanlık Eğitim Ve Yayımcılık Ticaret Limited Şirketi:

Şirket tarafından Çorum Merkez’de açılacak 250 öğrencilik lisesinde istihdam edilecek kişilerin sigorta primi, yedi yıl boyunca devlet tarafından karşılanacak. Faiz desteği, KDV istisnası ve yüzde 80 oranında vergi indirimi de teşvikler arasına eklenecek.

HER 10 OKULDAN 2’Sİ ÖZEL

2022-2023 eğitim-öğretim yılında okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde toplam 19 milyon 904 bin 679 öğrenci örgün eğitim aldı.

Türkiye’deki 75 bin 19 eğitim kurumu içinde devlete ait okulların oranı %81, özel okulların oranı %19.

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PATRONDAN ÖĞRETMENLERE SALDIRI

Teşviklerin yağdığı özel okul patronları ise hak arayan öğretmenlere saldırdı. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri İstanbul Kadıköy'de bulunan Kandilli Koleji patronunun saldırısına uğradı.

Sendika'nın sosyal medya hesabından paylaşılan saldırı anına ilişkin, "Yasa dışı çalıştırmaya yasal hakları ve sendikal kimlikleri ile karşı çıkan üyelerimize fiziki müdahalede bulunan kurum hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Öğretmenlerin onuru ve haysiyetini koruma, güvenceli çalışma koşullarına sahip olma mücadelesinde kararlıyız. Patronların çalışma biçimi haline getirdiği keyfi uygulamaları yerle bir edeceğiz. Patronlar "otoritelerinin" sarsıldığı her durumda gerçek yüzlerini gösteriyor. Eğitim gibi önemli bir alan bu patronların elinde" ifadeleri kullanıldı.