Okuldaki ağaçları satışa çıkardılar!

Kastamonu'daki bir okulun bahçesindeki onlarca ağaç ihale usulüyle satışa çıkartıldı. Ağaçların kesilmesini istemeyen bölge halkı yetkililere çağrı yaptı.

Kayhan AYHAN

Kastamonu Hanönü ilçesi Şehit Faruk Karagöz İlkokulu’nun bahçesinde bulunan ağaçlar satışa çıkarıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 33 adet kızılçam ağacı, 2 adet ardıç ağacı ve 1 adet akasya ağacı için pazarlık usulü ile ihale açıldı. 31 Ağustos saat 14.00’da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacak ihalenin metni askıya çıkartıldı. İhaleyle birlikte ağaçların kesilmesi planlanıyor. Hanönü halkı ise söz konusu ağaçların korunmasını istiyor.

KESMEYİN, BUDAYIN

Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ‘okuldaki alanın buzlanması ve öğrencilerin düşüp kolunu kırması’ şeklinde bir savunma yaptığını belirten yurttaşlar, "33 tane kızılçam ağacı. Bunlar onca yıllık ağaçlar. Orman yangınlarında ağaçların ve ormanların kıymetini tekrar tekrar hatırlarken bu ağaçların kesilmesine razı değiliz’’ dediler. Ağaçların don yaptığı ve okulun çatısına zarar verdiği gerekçesiyle kesilmek istendiğini kaydeden yurttaşlar, "Biz ‘bunlar zarar veriyorsa kesmeye gerek yok, budayın’ dedik. ‘Kızılçam dökülüyormuş çatıya zarar veriyormuş’ gibi gerekçeler sunuyorlar. Bu ağaçlar yaklaşık 50-60 senedir bu okulun bahçesinde dikili. Bu ağaçları katletmeyin" çağrısında bulundu.

Kaymakamla da görüşen yurttaşlar, söz konusu ihalenin iptal edilmesini istedi.