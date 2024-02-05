Okullar açıldı: İstanbul'da trafikte yoğunluk

Ara tatilin ardından okulların açıldığı ilk günde İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. İBB'nin haritasına göre trafik yoğunluğu saat 08:57 itibariyle yüzde 63 oldu.

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Fotoğraf: AA

Türkiye'de ilk ve orta öğretimlerin iki haftalık ara tatilinin sona ermesiyle İstanbul'da sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 178 bin öğretmen, iki haftalık sömestir tatilinin ardından bugün ders başı yaptı. Okulların açılmasıyla sabahın erken saatlerinde E-5 Karayolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı. İBB verilerine göre İstanbul’da trafik yoğunluğu saat 08.57’de yüzde 63 olarak ölçüldü.