Okullar açıldı: İstanbul'da trafikte yoğunluk
Ara tatilin ardından okulların açıldığı ilk günde İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. İBB'nin haritasına göre trafik yoğunluğu saat 08:57 itibariyle yüzde 63 oldu.
Türkiye'de ilk ve orta öğretimlerin iki haftalık ara tatilinin sona ermesiyle İstanbul'da sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.
İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 178 bin öğretmen, iki haftalık sömestir tatilinin ardından bugün ders başı yaptı.
Okulların açılmasıyla sabahın erken saatlerinde E-5 Karayolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı.
İBB verilerine göre İstanbul’da trafik yoğunluğu saat 08.57’de yüzde 63 olarak ölçüldü.
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