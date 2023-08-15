Okullar ne zaman açılıyor? Yaz tatili ne zaman bitecek?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimini açıklamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve veli Okullar ne zaman açılıyor ve Yaz tatili ne zaman bitecek sorusunu gündeme getiriyor. Peki bu yıl okullar ne zaman açılıyor? 2023 yaz tatili ne zaman? İşte MEB’in takvimi ve diğer detaylar haberimizde.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda yaz tatilinin başlamasıyla birlikte yüzbinlerce öğrenci ve velinin gündemine okullar ne zaman açılıyor ve yaz tatili ne zaman bitecek sorusu oturdu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimini açıklamasıyla birlikte okulların ne zaman açılacağı belli oldu. Peki bu yıl okullar ne zaman açılıyor? 2023 yaz tatili ne zaman? İşte MEB’in takvimi...

Okullar ne zaman açılıyor?

MEB’in 2023-2024 takvimini duyurmasıyla birlikte 16 Haziran'da başlayan yaz tatilinin ne zaman biteceği belli oldu. MEB'in duyurusuna göre okullar 11 Eylül'de açılıyor. Buna göre ilk ve ortaöğretim için yeni eğitim dönemi 11 Eylül'de ilk zilin çalmasıyla birlikte başlayacak.

Yaz tatili ne zaman bitecek?

16 Haziran 2023'te başlayan MEB'e bağlı okullardaki yaz tatili 11 Eylül Pazartesi günü ilk zilin çalmasıyla birlikte bitecek.