Okullarda istismar skandalları artıyor

Güngören’deki bir ilkokulda 59 yaşındaki halk oyunları öğretmeni Naci Songur, en az üç çocuğu cinsel istismara maruz bıraktığı gerekçesiyle tutuklandı. Çocuklar, “Sistematik olarak istismara maruz bırakıldıklarını” anlattı.

İsmail ARI

Okullardaki istismar skandallarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak İstanbul Güngören’deki bir ilkokulda, en az üç çocuğun halk oyunları öğretmeni tarafından istismara maruz bırakıldığı ortaya çıktı.

Halk oyunları öğretmeni 59 yaşındaki Naci Songur, 2 Nisan’da Bakırköy 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan tutuklandı.

Üç çocuk, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği bünyesindeki Çocuk İzlem Merkezi’nde dinlendi. Üçüncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki bir kız çocuğu, “Kendisini spor salonuna çağıran halk oyunları öğretmeni Naci Songur’un özel bölgelerine dokunduğunu, öptüğünü ve cinsel içerikli videolar izlettiğini” anlattı.

Naci Songur

Çocuk, Songur’un istismardan önce diğer öğrencileri spor salonun çıkarttığını, bir arkadaşıyla her perşembe günü istismara maruz bırakıldığını ifade ederek “Bunları zorla yapıyordu ve bir şey diyemiyorduk” şeklinde konuştu.

8 YAŞINDAKİ ÇOCUK…

Çocuk İzlem Merkezi’nde dinlenen 8 yaşındaki bir kız çocuğu ise “Naci Songur özel bölgelerime dokunup öpüyordu. Kendi özel bölgesini de bize gösteriyordu… Çağırdığında gitmezsem bana bir şey yapacağını düşünüyordum. Bize videolar izletiyordu” diyerek benzer şekilde yaşadıklarını anlattı.

9 yaşındaki bir başka kız çocuğu da “Bazı kız öğrencileri spor salonuna çağırıyordu. Orada benim özel bölgelerime dokundu” diye konuştu.

KAMERALAR İNCELENDİ

Hazırlanan raporlarda ise çocukların anlatımının samimi ve tutarlığı olduğu, yani doğru söylediklerinin altı çizildi. Okulun güvenlik kameralarını inceleyen emniyet ise “Çocukların spor salonuna girip uzun süre kaldığını, Songur’un zaman zaman koridora çıkıp etrafa baktığını, spor salonundan çıkan kız çocuklarının üzerini düzelttiğini, diğer öğrencilerinin spor salonuna ‘kapı kilitli olduğu için’ giremediğini tespit etti.

İfadesi alınan Songur ise suçlamaları kabul etmediğini, öğrenciler ile bireysel olarak değil grup olarak çalıştığını iddia etti. Çocukların aileleri ise “Çocuklar halk oyunlarına katılmak istemediklerini söyledi. Bunu sınıf öğretmeni F.A.’ya anlattık ancak çocukların halk oyunlarına devam etmesi gerektiğini söyledi. Ardından da istismara maruz bırakıldığını öğrendik” dedi.