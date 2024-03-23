Okullarda kol geziyorlar

Deniz GÜNGÖR

AKP iktidarı tarafından desteklenen ‘sivil toplum kuruluşları’ adı altında faaliyet gösteren gerici vakıflar, devlet okullarındaki ağırlığını artırmaya devam ediyor. Bunun son örneği ise AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın vakfı Türkiye Gençlik Vakfı’nda (TÜGVA) yaşandı.

İstanbul Çekmeköy’de bulunan Tev Ezel Gülen Kıray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okuyan öğrencilerin etkinliklerine katılması için velilere izin belgesi gönderildiği ortaya çıktı. Önceki gün İstanbul Turgut Özal Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen “Gençlik Buluşması-Gençler Kardeşliğimizin Teminatıdır” etkinliğine öğrencilerin götürülmesi istendi. Ders saatleri arasında gerçekleştirilen etkinlik için öğrenciler okul önünden kaldırılan servis araçlarıyla etkinliğe götürüldü.

BU İLK DEĞİL

TÜGVA’nın okullardaki faaliyetleri sürerken öğrenciler AKP propagandasında kullanılmaya başlandı. Bunların bir kısmı şu şekilde:

• TÜGVA iftar programına Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci katıldı.

• Bursa’da Dr. Ayten Bozkaya İmam Hatip Ortaokulunda, TÜGVA’nın ‘Kitap Kurdu Yarışması’nın broşürleri öğrencilere dağıtıldı.

• İstanbul’da öğrenciler TÜGVA’nın etkinliğine götürüldü. Etkinlikte AKP Maltepe Belediye Başkan adayı Kadem Ekşi çocuklara projelerini tanıttı.