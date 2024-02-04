Okullarda yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili yarın çalacak

MEB'e bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci, 16 günlük yarıyıl tatilinin ardından 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemine yarın (5 Şubat Pazartesi) başlayacak.

20 milyonu aşkın öğrenci, 16 günlüj yarıyıl tatilinin ardından yarın (5 Şubat Pazartesi) ilk derslerine girecek.

MEB'e bağlı okullarda eğitim alan 20 milyon 481 bin öğrenci ve görevli 1 milyon 178 bin öğretmen, 2023-2024 eğitim öğretim yılında 11 Eylül 2023'te ders başı yaptı.

Türkiye genelinde 74 bin okulda ve 744 bin derslikte başlayan eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 13-17 Kasım 2023'te yapan öğrenciler, 19 Ocak'ta karnelerini aldı ve 16 günlük sömestir tatiline başladı.

2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi yarın başlayacak ve 14 Haziran Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem ara tatili ise 8-12 Nisan arasında yapılacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül'de başlayacak.