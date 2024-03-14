Olaylı Göztepe-Altay davasında mütalaa açıklandı

İzmir'de, Göztepe ile Altay arasında oynanan olaylı karşılaşmaya ilişkin mütalaa açıklandı. Savcı, duruşmanın tek tutuklu sanığı Furkan Ersanlı'nın cezalandırılmasını talep etti. Diğer 6 sanık hakkında da ceza isteyen savcı, 15 kişi için ise güvenlik tedbiri gerekçesiyle spor müsabakalarını seyirden yasaklanması yönünde de görüş bildirdi.

İzmir'de, Göztepe ile Altay arasında oynanan ve olayların çıktığı derbiye ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı.

İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların yargılanmasına bugün devam edildi.

Duruşmaya tutuklu sanık Furkan Ersanlı'nın yanı sıra bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

"YÜZÜNDEKİ İZ SABİT"

Mahkeme heyeti başkanı, fişekten yaralanan Göztepeli taraftar Mehmet Çakır'ın olaydan 1 yıl sonra alınan sağlık raporunda yer alan bilgilere göre yüzündeki izin 'sabit iz' niteliğinde olduğunu kaydetti.

Ayrıca sol kolunun üst kısmında engellilik oranının ise yüzde 13 olarak hesaplandığı ve çiğneme fonksiyonlarında kayıp bulunduğunu ifade etti.

SAVCI, MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşma savcısı, davaya ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Tutuklu sanık Furkan Ersanlı'nın 'silahla kasten yaralama', 'spor alanlarına yasak madde sokulması ve müsabaka düzeninin bozulması' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

9 SANIĞIN BERAATİ İSTENDİ

5 sanık hakkında 'spor alanlarına yasak madde sokulması', 1 sanık hakkında 'spor alanlarına sokulan yasak maddeyi seyircilere temin etme', 8 sanık hakkında ise 'müsabaka düzeninin bozulması' suçundan ceza istendi. Ayrıca 9 sanığın beraati talep edildi. Savcı 15 sanığın güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklanması yönünde ayrıca görüş bildirdi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti başkanı, tutuklu sanığın bu halinin devamına karar verip sanıklar ve avukatlarına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe ve Altay arasında, 27 Kasım 2022'de oynanan derbide, Altay tribünlerinden atılan işaret fişeğiyle, Göztepeli taraftar Mehmet Çakır yaralanmıştı. Bu sırada Göztepe tribünlerinden sahaya atlayan Mehmet Nihat Aydın da korner direğiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurmuştu.

Olaylar nedeniyle maç tatil edildi. Derbi sonrası başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Mehmet Nihat Aydın ile Altay tribünlerindeki Furkan Ersanlı, D.D., K.E., E.Y., H.Ç., M.E.K., A.G., H.K., M.Y., S.H., Ç.K., E.E., A.B., Ş.P., Ö.U., Ü.T., T.G., G.A.A ve E.K. tutuklanmıştı. U.M.K., F.Ö., Y.A., N.A.D. ve F.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Süreç içinde Furkan Ersanlı hariç tüm sanıklar, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.