Olaylı kongre sona erdi: CHP İzmir İl Başkanı belli oldu

CHP İzmir 38. Olağan İl Kongresi sonuçlandı. Sandıklardan çıkan sonuca göre seçimi mevcut CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu kazandı. Kongrede çarşaf ve blok listeyle seçime gitmek isteyen gruplar arasında arbede çıkmış, toplantıya ara verilmişti.

CHP İzmir 38. Olağan İl Kongresinde oy sayımı sona erdi. Sandıklardan çıkan sonuca göre seçimi mevcut CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu kazandı.

550 delegenin oy kullandığı kongrede 412 oy alan Şenol CHP İzmir’in il başkanı seçildi. Rakibi Başak ise 138 oy aldı.

CHP İzmir İl Başkanı seçilen Şenol Aslanoğlu ilk konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Değerli yol arkadaşlarım, iki gündür bir demokrasi şöleni yaşıyoruz. CHP’nin hiçbir kongresinin kaybedeni olmaz, her zamanki gibi kongreden CHP güçlenerek çıkmıştır, kardeşlikle çıkmıştır. Yarından tezi yok, biraz önce gördüğünüz gibi el ele omuz omuza sahada olacağız. 30 ilçede ve büyükşehirde CHP’nin bayrağını bir kez daha dalgalandıracağız. Destek veren, katkı koyan, 2 gününü bizimle paylaşan tüm yoldaşlarıma can-ı gönülden teşekkür ediyorum. Bu 2 günü yaratan, bütün kongreyi dizayn eden 30 ilçe başkanıma teşekkür ediyorum”

SALONDA LİSTE KRİZİ YAŞANDI

Kongrenin gerçekleştiği salonda liste krizi meydana geldi.

Bir grup “Çarşaf liste örgütün alın teridir” pankartı açarak sloganlarla salona girdi. Çarşaf liste isteyenlerle blok liste isteyenler arasında gerginlik çıktı.

Protesto edenlerin kürsüden uzak tutulması için yapılan müdahalenin ardından gerginlik, kavgaya dönüştü.

Gerginliğin son bulmasıyla yeniden başlayan kongrede, delegelerin oyuyla blok liste yöntemiyle seçime gidilmesi kararlaştırıldı.