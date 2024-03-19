Olaylı maçın yankıları sürüyor: Fenerbahçe yanıt verdi, Bakan Tunç açıklama yaptı

Fenerbahçe, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarına yanıt verdi. Açıklamada olayın tek mağdurunun Fenerbahçe olduğu belirtilirken, "Söz konusu Fenerbahçe ise bu tavır ve yaklaşımlara alışık olmak zorunda bırakılmamız, Fenerbahçe Spor Kulübü olarak yıllardır anlatmaya çalıştığımız durumdur" denildi. Söz konusu açıklamanın sorulduğu Bakan Tunç ise futbolculara adli soruşturma açılmadığını ve bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle yanlış anlaşılma yaşanmış olabileceğini söyledi.

Fenerbahçe, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylar hakkında yaptığı açıklamaya yanıt verdi.

Fenerbahçe'nin açıklamasında Tunç'un sözlerinin kulübe yapılan bir 'haksızlık' olduğu belirtilirken bu sözlerin konuyu çarpıtmak isteyenler tarafından kullanılabileceği ifade edildi.

Açıklamada, "Söz konusu Fenerbahçe ise bu tavır ve yaklaşımlara alışık olmak zorunda bırakılmamız, Fenerbahçe Spor Kulübü olarak yıllardır anlatmaya çalıştığımız durumdur" denildi.

Kulüpten yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç’un bugün basına yansıyan aşağıdaki açıklamalarını üzüntü ile takip ettik.



Sayın Bakanımız tarafından dile getirilen; “Görüntüler izlenir. Bu görüntüleri değerlendirecek olan Cumhuriyet Savcılığı. Meşru savunmanın da ötesine geçip karşı tarafa zarar verecek kendi savunmanın ötesine giden bir durum söz konusu mu? Bir saldırı var mı? Taraftar da olsa futbolcu da olsa her iki taraf içinde bir suç işlenmişse soruşturulur.” sözleri



Maç boyunca, 90 dakikanın ilk saniyesinden son anına kadar sahaya atılan su şişeleri, kesici aletler, çakmakların, metal paraların olduğu ortamda oyunu oynamaya çalışan,



Sahaya atılan meşaleyi eliyle kaldırıp saha dışına atma bilincinde olan, tüm bu baskı, tahriklere rağmen oyuna, sahadaki mücadeleye zarar vermemek adına en ufak reaksiyon dahi göstermeyen Futbol Takımımıza, Teknik Ekibimize ve camiamıza yapılan bir haksızlık olarak kabul ediyoruz.



Sayın Bakanımızın bu konuda yaşanan tüm bu olayların mağduru ve tek masum tarafı olan Fenerbahçe’yi hedef almayı fırsat kollayanların konuyu çarpıtmalarına izin verecek açıklamaları bizi derinden yaralamıştır.



Söz konusu Fenerbahçe ise bu tavır ve yaklaşımlara alışık olmak zorunda bırakılmamız, Fenerbahçe Spor Kulübü olarak yıllardır anlatmaya çalıştığımız durumdur.

Saygılarımızla."

TUNÇ: FUTBOLCULARA BAŞLATILAN SORUŞTURMA YOK

Fenerbahçe'nin açıklaması Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a soruldu. Futbolcular hakkında soruşturma açılmadığını belirten Tunç, "Futbolcular hakkında başlatılan adli bir soruşturma yok. Sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar nedeniyle yanlış anlaşılma olduğunu düşünüyorum" dedi.

Yılmaz Tunç, maçın ardından çıkan olaylarla ilgili 38 kişinin kimliğinin tespit edildiğini de açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yenmesinin ardından sahaya giren yüzlerce Trabzonspor taraftarının Fenerbahçeli futbolculara saldırmasıyla ilgili açıklama yapan Tunç, görüntülerin incelendiğini ve taslak bir çalışma oluşturduklarını belirtmişti.

Bakan Tunç, "Bu görüntüleri değerlendirecek olan Cumhuriyet Savcılığı. Meşru savunmanın da ötesine geçip karşı tarafa zarar verecek, savunmanın ötesine giden bir durum söz konusu mu? Bir saldırı var mı? Taraftar da olsa futbolcu da olsa he iki taraf içinde bir suç işlenmişse soruşturulur. O görüntüler incelendiğinde iki tarafın da sporcuları tarafından karşılıklı arbedeler söz konusu. Soruşturma devam ediyor" demişti.