Olçoklara para akıtılıyor

Ekimde düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun organizasyonu için AKP’ye yakınlığıyla bilinen Cevat Olçok’a 198 milyon TL ödenecek. Geçen yıl da Tur’un 47 milyon TL’lik organizasyon işi yine aynı firmaya verilmişti.

İsmail ARI

Bu yıl 58’incisi 8-15 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun organizasyon ihalesi, yine yandaşlara gitti.

İktidara yakınlığıyla bilinen Cevat Olçok'un sahibi olduğu Ceo Event Medya Şirketi, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Tur’a dair yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

Söz konusu açıklamada, “Türkiye Bisiklet Federasyonu ile 8-15 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 2023 yılı 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun organizasyonu içim 198 milyon 500 bin TL+KDV tutarında hizmet sözleşmesi imzalanmıştır” denildi.

YEDİ SENEDİR AYNI

Olçok’un şirketi, 2016 yılından beri Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun organizasyon işini başka şirkete kaptırmıyor. Firmaya geçen yılki Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu için 47 milyon TL, 2021 yılında düzenlenen Bisiklet Turu için ise 24 milyon TL’lik ödeme yapılmıştı. Bisiklet Turu’nun ihalesini uzun süredir başkasına kaptırmayan Cevat Olçok, aynı zamanda da “AKP’nin reklamcısı” olarak bilinen ve 15 Temmuz Darbe Girişimi’nde hayatını kaybeden Erol Olçok'un kardeşi.

İHALELERE ‘ABONE’

Olçoklar, AKP’nin ismini, logosunu, sloganlarını bulmuş ve partinin kurumsal kimlik çalışmalarında etkili olmuştu. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın kurduğu T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın organize ettiği TEKNOFEST’in organizasyon işi, Cevat Olçok’a verilmişti.