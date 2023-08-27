Öldüren zihniyet başka yer bulamadı

Depremde zemini kırılarak kullanılamayan Hatay Havalimanı’ndaki hata 13 yıl sonra yeniden yapılıyor. Bakan, fay hattı üzerinde kurulu, sürekli su basan havalimanını aynı yere yapacaklarını açıkladı, uzmanlar tepki gösterdi.

Gökay BAŞCAN

Uzmanların uyarılarına kulak tıkayarak Amik Ovası’na inşa edilen Maraş merkezli depremlerde zeminlerdeki çatlaklar nedeniyle kullanılamaz hale gelen Hatay Havalimanı’nda ikinci kez aynı hata yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bilirkişilerin, akademisyenlerin, mahkeme kararlarının ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın itirazlarına rağmen yapılan Hatay Havalimanı, aynı yere yeniden yapılacağını duyurdu.

6 Şubat’ta Maraş merkezli meydana gelen depremlerde Hatay Havalimanı pistinde oluşan çatlak ve kırıklar nedeniyle kullanıma kapatıldı. En az 22 bin kişinin hayatını kaybettiği Hatay'a yönlendirilen arama kurtarma ekiplerinin kritik önem taşıyan ilk saatlerde havaalanını kullanamamasının şehre müdahaleyi geciktirdiği ve can kaybı sayısını artırdığı belirtildi. Hava yolunun kapalı olması ayrıca bölgede kara trafiğine neden oldu. Ayrıca 2009 ve 2014 yıllarında havalimanını sel basmıştı.

UZMANLAR DİNLENMEDİ

BirGün’ün “Hatay Havalimanı zeminini iktidarın ısrarı kırdı” başlıklı haberinde AKP iktidarının tüm mahkeme kararlarına ve uyarılara rağmen Hatay Havalimanı’nı inşa ettiği ortaya çıktı. TEMA’nın havalimanı için verilen çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu kararına karşı açtığı davada, bilirkişiler depremsellik etkisi çalışmasının eksik olduğunu belirterek büyük riske dikkat çekti. Yine davada, Hava Kuvveti Komutanlığı Uçuş Emniyet Şube Müdürü tarafından verilen rapor da görmez gelindi. Raporda, alanın uçak-kuş çarpışması bakımından çok yüksek risk taşıdığına dikkat çekildi. Tüm bu kararlara, uyarılara ve itirazlara rağmen AKP iktidarı, peş peşe aldırdığı ÇED kararlarıyla Hatay Havalimanı’nı inşa etti. Yaşanan depremlerde ne yazık ki uzmanların haklılığı bir kez daha ortaya çıktı.

BAKANDAN ‘MAALESEF’ ÇIKIŞI

Yaşananlardan ders çıkarmayan AKP iktidarı, yeni Hatay Havalimanı projesini aynı yerde yapacağını açıkladı. Amik Gölü’ne yapılmasının tehlikeli olduğu görülmesine rağmen farklı bir alternatif olmadığını iddia eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yandaş Yenişafak gazetesine verdiği röportajda, “Hatay’a havalimanı projesi yaptık. Şimdi hızlıca ihalesini yapıp havaalanını yeniden yapacağız. Maalesef projeyi aynı yere yapacağız. Çünkü başka bir yer yok orada. Artık yaklaşım olarak Rize'deki ve Ordu, Giresun'daki havaalanı yaklaşımıyla denizin içerisine nasıl yapmışsak burada da Amik Gölü'nün içerisine aynı mantıkla yapacağız” dedi. BirGün’e konuşan İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Taner Yüzgeç, Bakan’ın “Maalesef aynı yere yapacağız” ifadesinin yanlış bir iş yaptıklarının göstergesi olduğunu belirtti. Hatay Havalimanı’nda sık sık su baskılarının da yaşandığını hatırlatan Yüzgeç, “Hatay’da risk geçmiş değil. Ölüdeniz Fay Hattı’nın hala stres biriktirdiğini biliyoruz. Uyarılara rağmen Amik Ovası’na riskli şekilde yapılan Hatay Havalimanı ısrarları sürüyor. Ülkenin kaynakları bu yanlış projelerde heba ediliyor” ifadelerini kullandı.

“13 yıl sonra aynı hatanın tekrarlanması kabul edilemez” diyen CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, havalimanının kuş göçleri üzerinde olduğunu ve her yağmur yağdığında sel bastığını hatırlattı. Yeterince araştırma ve tetkikler yapılmadan karar alındığını belirten CHP’li Kara, “Kararın revize edilmesi ve bilim insanlarıyla birlikte yeni kararların alınması gerekiyor” dedi.

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Araştırmaya kulak asılmadı

6 Şubat’ta Maraş’ta gerçekleşen ilk depremde pisti kırılan Hatay Havalimanı’nın barındığı riskleri ortaya koyan 13 yıl önceki bilimsel çalışma yeniden gündem oldu. Doç. Dr. Emre Özşahin, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde uzmanken 2010'da yaptığı çalışmada, jeomorfolojik özellikler dikkate alınmadan bilinçsizce yapılan havalimanı için "Yağışta sel basar, depremde pist çöker" dediği ortaya çıkmıştı.

Özşahin'in alanın 1. derece deprem bölgesi olduğunu hatırlatmasının yanında, havalimanının oturduğu zeminin özelliklerini sıralayarak, bölgenin zaten riskli olan yapısında burasının daha da riskli olduğuna dikkat çekiyor.

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HAVAALANI TAŞINMALI

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 6 Şubat Depremi’nin ardından Hatay’ın son durumu ve gerçekleştirilen çalışmalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Hatay’da gerçekleştirilen yıkım ve ayrıştırma çalışmalarının çok özensiz, gelişigüzel bir şekilde yapıldığını ve altyapıya zarar verdiğini söyleyen Başkan Savaş, “Hatay’da bundan sonra ne olursa olsun zihniyetiyle çalışıyorlar. Bu gidişle Hatay’daki altyapıyı bitirip öyle gidecekler. Antakya ve Defne’de altyapı sıkıntımız kalmamıştı. İçme suyundan kanalizasyona kadar birçok sorunumuzu halletmiştik. Dikkatsiz ve özensiz çalışma zihniyetiyle altyapımızı mahvediyorlar. İş makineleri her tarafta dikkatsizce kullanılıyor. Hatay’ı yıkmaya mı yıkılan binalarımızı mı temizlemeye gelmişler? Bunun sorumluluğu AFAD’a ait. Ben AFAD’ın denetlendiğini düşünmüyorum“ dedi.

HAVALİMANININ YERİ YANLIŞ

Hatay’da yapılan havaalanı ve hastane gibi birçok yerin uygun olmayan bölgelerde yapıldığını söyleyerek izinler verildiğini belirten Savaş, “ Havaalanının yerinin kesinlikle değişmesi lazım ama Sayın Ulaştırma Bakanımıza şunu sormak isterim. Oraya keyfi uçaklar iniyor ama tarifeli uçaklar inemiyor. Altı buçuk ay oldu, oradaki bir asfalt düzeltilemez mi, siz 22 yıldır hükümetsiniz, bunu sizin bir haftada bitirmeniz lazım. Altınözü veya İskenderun tarafında bir yer belirlenerek havaalanı taşınabilir” diye konuştu.