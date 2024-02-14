Olimpia Oto’da 40’tan fazla sendikalı işten atıldı

Kocaeli ve Ankara’da bulunan iki fabrikada otomotiv camları üreten Olimpia Oto'da sendika üyesi 40’tan fazla işçi, işten atıldı. Kristal-İş Sendikası, "Yaşanan bu hukuksuzlukları ve işçi kıyımını derhal durdurun" açıklamasını yaptı.

EMEK SERVİSİ

Kristal-İş Sendikası Genel Merkez Yönetim Kurulu, Kocaeli ve Ankara’da bulunan iki fabrikada otomotiv camları üreten Olimpia Oto Cam San. Ve Tic. A.Ş.’de sendika üyesi 40’tan fazla işçinin işten atıldığını bildirdi.

Şirkette yaklaşık 2 yıl önce sendikal faaliyete başlandığı aktarılan açıklamada, bu ayın başında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yetki tespiti için müracaat yapıldığı belirtildi. Yetki başvurusundan kısa bir süre sonra işveren ve işveren vekillerinin, işçiler üzerinde sistematik baskılar oluşturarak sendika üyeliğinden vazgeçirmeye çalıştığı ifade edilen açıklamada, daha sonra ise işten çıkarmaların yaşandığına dikkat çekildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

“İşveren tüm hukuku ayaklar altına alarak 40 üyemizi işten attı. İşveren işçilerin düşük maaşlı çalışmalarından kaynaklı borçluluklarını ve geçim zorluklarını da acımasızca kullanarak işçilerin çoğunu da anlaşmalı çıkışa zorlamaktadır! Arabuluculuk nezdinde çıkışlara imza attırarak ve buna rıza göstermeyenlere de işçinin kendisi istifa etmiş gibi dilekçe imzalamalarını talep ederek işçilerin sendikal davalarının önüne geçmek istemektedir! Olimpia Cam’da işveren açıkça sendikalaşma nedeniyle işçi kıyımı yapıyor! Olimpia Oto Cam işvereni ve vekilleri çalışma ve iş ilişkilerini düzenleyen Uluslararası Çerçeve Sözleşmeleri, ILO normlarını, Anayasa’mızı ve yasalarımızı ayaklar altına alıyor! Olimpia Cam’la ticari ilişkileri olan ve dünyanın önde gelen şirketlerine; Anadolu Isuzu, Karsan, CAT, KOMATSU, VOLVO, LIEBHER, BOBCAT, CASE, HAMM, DOOSAN, HYSTER, JUNG HEINRICH, KUBOTA, YANMAR, CNH INDUSTRİAL, VALTRA, MASSEY FERGUSON, CLAAS, MANITOU GROUP, BMC, MAN, MERCEDES, OTOKAR, ISUZU, ALEXANDER DENNIS, ŞİŞECAM ve diğer iştirakçilerine çağrımız olacak!

Olimpia Cam’da yaşanan insan hakkı ihlallerine seyirci kalmayın! Bu suça seyirci kalarak ve ortak olarak, işlenen suçları meşrulaştırmayın! Bu aşamada Adalet Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere tüm yetkili kurumlara çağrı yapıyoruz:

>>Olimpia Oto Cam’da yaşanan bu hukuksuzlukları ve işçi kıyımını derhal durdurun!

>> Kardeş sendikalara, konfederasyonlarımıza, uluslararası işçi sendikaları ve federasyonlarına da dayanışma çağrımızı iletiyoruz!

>> Olimpia Oto Cam’da yaratılan hukuksuzluğa kaşı Kristal-İş’le dayanışma içinde olun!

>> Olimpia işçisine, işçi hak ve özgürlüklerine tüm örgütlü gücümüzle sahip çıkalım!”

Açıklamada Olimpia Cam işverenine de bir çağrı yapıldı:

>> Fabrikalarda sergilediğiniz insanlık ve hukuk dışı yaklaşımlarınızdan derhal vazgeçin!

>> İşçi atmalarına derhal son verin ve işten attığınız veya yoksun durumundan yararlanarak çıkışa zorladığınız tüm üyelerimizi işe geri alın!

>> İşçilerin anayasal haklarına saygı."