Olimpiyat Meşalesi yakıldı

Spor Servisi

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 33. Yaz Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz Cuma günü TSİ 22.00'de yapılacak açılış töreniyle resmen başlayacak. Geleneksel meşale yakma töreni ise önceki gün Yunanistan'daki Olympia Antik Kenti'nde gerçekleştirildi.

Hera Tapınağı'nda, geleneksel kostümü içindeki Yunan aktris Mary Mina tarafından yakılan meşaleyi ilk taşıyan isim, Tokyo 2020'de erkekler kürekte altın madalya kazanan Yunan atlet Stefanos Ntouskos oldu. Ntouskos, Pierre de Coubertin Anıtı'nı ziyaret ettikten sonra meşaleyi, üç kez olimpiyat madalyası sahibi olan Fransız Laure Manaudou devretti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boyunca yanacak olimpiyat meşalesi, 26 Nisan Cuma günü Yunanistan'ın başkenti Atina'da yer alan Panathinaiko​​​​​​​ Stadyumu'nda Paris 2024 Organizasyon Komitesine törenle teslim edilecek.