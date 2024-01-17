Olmaz olsun zammınız!

Erdoğan, açlık sınırı 16 bin lirayken en düşük emekli maaşını 10 bin lira olarak açıkladı ve bunu da “Müjde” diyerek duyurdu. Tüm Emeklilerin Sendikası Başkanı Ergen, “Olmaz olsun sizin artışınız” diye tepki gösterdi.

Doğa KÖSE

Emeklilere bir kez daha yoksulluk zammı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü Kabine toplantısının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek yüzde 5 zam yapıldığını açıkladı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6’ya yükseltildi. 7 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşı ise 10 bin liraya çıkarıldı. Asgari ücretin 17 bin lira, açlık sınırının 16 bin 483 lira, yoksulluk sınırının 47 bin lira olduğu Türkiye’de emeklilere bir kez daha yoksulluk reva görüldü.

Erdoğan yaptığı açıklamada, şöyle konuştu: “İşçi, memur ve emekli maaşlara yaptığımız zamlarla bunu kısmen sağladık. SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımız müjdesini buradan vermek istiyorum. SSK ve Bağ-Kur emeklisi Ocak 2024'ten itibaren yüzde 42,6'ya yükseliyor. Temmuz ayında artışlarla birlikte emeklilerimizin hepsi yaklaşık aynı oranlarda maaş artışına kavuşacaklardır. Memur, SSK ve Bağ-Kur ayrımı yapmadan tüm emeklilerimizin yıllık artış oranları önümüzdeki temmuzda eşitlenecektir. Yılın ikinci yarısındaki maaş artışlarında memur emeklileri enflasyon farkını alırken SSK ve Bağ-Kur emeklileri farkı alacakları için dengesizlik giderilecektir. Meclis’imizin de onayını aldıktan sonra artışları bir an önce emeklilerimizin maaşlarına yansıtmak istiyoruz. 200 milyar liralık ilave kaynağı emeklilerimizin istifadesine sunmak istiyoruz.”

Ayrıca Erdoğan, 2024’ü emekliler yılı ilan ettiklerini söyledi ve “Emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak, sosyal haklarını genişletecek yeni hizmetleri devreye almak hedefimizdir” iddiasında bulundu.

HAKSIZLIĞA DİRENECEĞİZ

Emeklilerin temel talebi ise insanca yaşayabilecekleri bir ücret. Erdoğan’ın açıklamalarına tepki gösteren Tüm Emeklilerin Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen, “Cumhurbaşkanı Erdoğan yine ölümü gösterip sıtmaya razı ettirmeye çalışıyor” dedi.

Açlık sınırının neredeyse yarısı olan en düşük emekli maaşının dahi ‘müjde’ olarak açıklandığına dikkat çeken Ergen, “Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük emekli maaşını 10 bin lira olarak açıkladı. Kimi araştırmalara göre 18 bin 239 lira olan açlık sınırının neredeyse yarısı kadar olan bir miktarı müjde diye açıklıyor. Olmaz olsun sizin artışınız” diyerek tepki gösterdi.

Emeklilerin en aza razı edilmeye çalışıldığına dikkat çeken Ergen, “Her zaman yaptıkları gibi gelen tepkileri yumuşatıp en aza razı etmeye çalışan bir taktikle emeklileri oyalıyorlar. Asgari ücretin 7 bin lira altında, yani en düşük emekli maaşı asgari ücretin yüzde 58,82’si oldu. Utanılacak bir durum. Hiç bu kadar rezil bir durum yaşanmamıştır. Asla kabul etmiyoruz. Emekliler olarak bunun hesabını 31 Mart'ta soracağız. Emekliler olarak bu emek düşmanlığına karşı demokratik direnme hakkımızı kullanacağız.”

SEFALET ÇEKTİRİYORLAR

2004 yılında özel sektörde çalışırken emekli olduğunu söyleyen Tüm Emeklilerin Sendikası Üyesi İsmail Uyanık ile 2005’te emekli olan Hüseyin Mertoğlu, yaşadıkları yoksulluğu BirGün’e anlattı. İşçi emeklisi Hüseyin Mertoğlu, emekli olduğu sırada aldığı maaşla çok daha iyi yaşadığını söylerken “Yaşama erişimim çok daha kolaydı, kira vermiyordum ve ev sahibiydim. Şimdi ise evde iki emekli olmamıza rağmen zorlanıyoruz” diye konuştu. Evdeki iki maaşın bir memur emekli maaşına ancak denk geldiğini ifade eden Mertoğlu, “Devlete yatırdığımız para gittikçe değersizleşiyor. Bu enflasyonda yatırdığımız parayı sadece ‘alıyoruz’, maaş artışı ise göremiyoruz. Emeklilerin arasında eşitlik istiyoruz.”

KİRAMI ÖDEYEMİYORUM

Emekli olduğu 2004 yılında iki çocuk okutup aynı zamanda kira ödeyen ve araba alabilen bir durumda olduğunu söyleyen Uyanık, emekli maaşının hem eski hem yeni asgari ücretin altında kaldığını aktardı ve kirasını dahi ödemekte zorlandığını belirtti. Yaşamın gittikçe zorlaştığını vurgulayan Uyanık, “Dışarıda yemek hayal oldu, evimdeki yaşam koşullarını iyileştirmeye çalışıyorum. Aldığım maaşa göre kendimi daha ‘şanslı’ sayıyorum” dedi.