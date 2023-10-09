Ölü sayısı artıyor

Afganistan’da önceki gün meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından ölü sayısı 2 bin 445’e yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları sürerken çok sayıda kişinin enkaz altında olduğu belirtildi.

Haber Merkezi

Afganistan’ın Herat vilayetinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 445’e yükseldi. 2 bin 440 kişinin yaralandığı depremde bin 320 evin yıkıldığı belirtildi. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülke, acil yardım çağrısında bulundu.

Afganistan’ın Herat vilayetinde cumartesi günü meydana gelen depremlerde ölü ve yaralı sayısı artıyor. Taliban geçici hükümetinin Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı Sözcüsü Molla Canan Saik, depremler nedeniyle 2 bin 445 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 440 kişinin de yaralandığını söyledi.

BİN 320 EV YIKILDI

Saik, kayıpların çoğunun Zindecan ilçesinin 13 köyünde olduğunu ve depremlerde bin 320 evin de yıkıldığını da kaydetti. Kültür ve Enformasyon Bakanlığı Sözcüsü Abdul Wahid Rayan da yüzlerce kişinin enkaz altında olduğunu söyledi. Yetkililer, kayıp ihbarlarının çoğunun Zindajan bölgesinden geldiğini ve yaklaşık bin 200 ailenin hâlâ enkaz altında olduğunu belirtti. Herat’ta artçı sarsıntıların sürdüğü kaydedildi.

Öte yandan Taliban, ülkede depremlerin ardından evleri yıkılan yüzlerce insana yardım sağlanması için ülkelerden iş birliği talep etti. Herat Valisi Nur Ahmed İslamcar, uluslararası topluma depremzedeler için acil yardım çağrısında bulunarak ilaç ve gıda yardımına ihtiyaç duyduklarını kaydetti. İran Kızılay Yardım ve Kurtarma Teşkilatı Başkanı Babek Mahmudi, ülkesinin Afganistan’daki deprem bölgesine 10 kurtarma ekibi ve çeşitli ekipmanlar gönderdiğini söyledi. Türkiye, Çin’in aralarında bulunduğu bazı ülkeler de depremlerde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, ülkenin batısında, İran sınırında bulunan Herat vilayetinde cumartesi günü yerel saatle 11.00’den itibaren art arda 6.3, 5.5, 4.7, 6.3, 5.9, 4.6 ve 4.8, ardından da 4,9 büyüklüğünde çok sayıda deprem meydana gelmişti. Herat sağlık yetkililerinden yapılan ilk açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenlerin çoğunun kadın ve çocuk olduğu bildirilmişti. Paktika vilayetinde Haziran 2022’de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde de yaklaşık 1200 kişi yaşamını yitirmişti.