Ölü seçmene bile oy kullandırmışlar

CHP heyeti Hatay’da sonuçlar kesinleşmeden mazbatanın AKP’li adaya verilmesini YSK önünde protesto etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi Binici, “3 bin 389 ölü seçmene oy kullandırmışlar” dedi.

HABER MERKEZİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve partililer, Hatay’da sonuçlar kesinleşmeden mazbatanın AKP’nin adayına verilmesini protesto etmek için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde bir araya geldi. Özel, YSK Başkanı Ahmet Yener ile bir araya geldi. Yaklaşık 10 dakika süren görüşmenin ardından YSK önünde basın açıklaması yapıldı.

CHP lideri Özel, ses tellerinden ameliyat olduğu için ilk sözü CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi Binici aldı. Hatay’daki seçim sonuçlarına itiraz ettiklerini belirten Binici, şu ifadeleri kullandı: "Yaşadığımız Hatay için birazdan içeriğine ilişkin bazı bilgiler vermek suretiyle olağanüstü ve olağan itiraz dilekçemizi vermiş bulunmaktayız. İlçeler için itiraz dilekçelerimizi ise dün akşam itibariyle verdik Yarın YSK’nın gündemine alınmasını bekliyoruz. Kayseri Pınarbaşı ilçesinde seçimin iptal kararı mühürsüz oy torbalarına ilişkindir ama aynı şekilde Ardahan Çıldır ilçesinde aynı gerekçe olup Kütahya sayılırken Hatay’ın Samandağ ilçesi sayılmamaktadır. Kapsamlı 80 sayfalık dilekçemizde bu hususları da belirttik.

SEÇİMİN İPTALİNİ TALEP EDİYORUZ

Hatay’da yaptığımız olağanüstü itiraz kısmına gelirsek, bizim öncelikle Hatay’da talebimiz bütün oyların sayılması, mümkün olmadığı takdirde geçersiz oyların sayılması olup, yine tespit ettiğimiz 3 bin 389 ölü seçmen bulunmaktadır. Biz bu ölü seçmenin nasıl kullandığının tespitini talep ediyoruz. Seçimin iptalini istiyoruz. Bizim tespit edebildiğimiz 20 sandıkta sandık kurulu başkanları polis ve zabıta memurlarından oluşmaktadır. Yani kanunun aksine bir sandık kurulu oluşumu söz konusudur. Dolayısıyla Hatay’da olağanüstü bir şekilde seçimin iptalini talep ediyoruz. Bugün verdiğimiz dilekçenin ana başlıkları da bu kapsamdadır. Buradan bütün il, ilçe seçim kurulları dahil olmak üzere hakimlere, seçim kurulu üyelerine adalete uygun haklı hakkaniyetli ve kanuna uygun bir şekilde davranmaya davet ediyoruz.’’ CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ise, itiraz sonuçları netleşmeden mazbata verilmesini eleştiren ‘‘Bu sürecin çifte standart olmaksızın ve çifte standartların çözülmesi yönünde YSK kararıyla devam etmesini diliyoruz. Buradan başvurularımızı yaptık, yarın gündeme alınmasını bekliyoruz’’ diye konuştu. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böyek de ‘‘Hataylının iradesini korumak tüm Türkiye’nin görevidir’’ dedi.

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İTİRAZLARI BİTMEK BİLMİYOR

AKP’lilerin kaybettikleri yerlerdeki itirazları devam ediyor. Diyarbakır’da AKP, DEM Parti’nin kazandığı Büyükşehir Belediyesi’nin seçim sonuçlarına, DEM Parti’nin ise şehirde AKP’nin kazandığı 4 ilçenin sonuçlarına itiraz etmesi nedeniyle seçilen başkanlara mazbata verilmesi süreci ertelendi. DEM Parti ve AKP’nin 2 Nisan’da seçim sonuçlarına ilişkin yaptıkları itiraz Diyarbakır İl Seçim Kurulu’nca bugün karara bağlanması bekleniyor.

Yerel seçimlerde DEM Parti, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir, Sur, Kayapınar, Bağlar, Lice, Kulp, Çınar, Dicle, Hani, Ergani, Dicle, Silvan ve Kocaköy ilçelerini, AKP ise Hazro, Çermik, Çüngüş ve Eğil ilçelerini kazandı. AKP’nin itiraz ettiği seçimlerden biri de Bitlis’in Güroymak ilçesi oldu. Yeniden Refah Partisi’nin adayı Emrulah Yıldırım, seçimi 2 oy farkla kazandı. İkinci sıradaki AKP ve aralarında az oy farkı bulunan üçüncü sıradaki DEM Parti seçim sonucuna itiraz etti. İl Seçim Kurulu, oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Tekrarlanan sayım sonucu, AKP’nin adayı Eşref Mutlu’nun seçimi 18 oy farkla kazandığı açıklandı.

Gaziosmanpaşa’da oyların yeniden sayımı esnasında kavga çıkmıştı.

AKP Ordu’da İl Seçim Kurulu’nun sandıkların yeniden sayılmasına ilişkin kararına itiraz etti. YSK; Gölköy, Kumru ve Gülyalı’da oyların yeniden sayılmamasına, ancak; İkizce, Perşembe, Mesudiye, Çamaş, Gürgentepe, Kabataş ve Ünye’de oyların yeniden sayılmasına karar verdi. YSK, ayrıca CHP’nin İstanbul Bahçelievler, Ümraniye ve Pendik’te ve Nevşehir’in Avanos ilçesinde Belediye Başkanlığı seçimindeki oyların yeniden sayılması talebini reddetti. Ayrıca YSK dün Urfa’nın Halfeti ve Silvan ilçelerinde seçimin yenilenmesi kararını kaldırdı. İki ilçede de yeniden seçim yapılmayacak.