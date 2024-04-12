Ölüdeniz’e ayağını sokmak bile 50 TL

MUÇEV’e kiralanan Fethiye Ölüdeniz’deki Kumburnu plajında artık yayalardan dahi para alınıyor. CHP’li Fethiye Belediyesi’nden alınan İnlice plajında da yaya girişi ücretli hale getirildi, araçlı giriş ücretlerine de fahiş zam yapıldı.

Haber Merkezi

Doğal güzelliklerine ev sahipliği yapan Fethiye’deki plajların ücretleri tepki çekti.

Ölüdeniz’deki Kumburnu Plajının zamlı araç giriş ücretleri yurttaşlar tarafından tepkiyle karşılanırken, şimdi de plaja yaya olarak girenlerden bile 50 lira alınmaya başlandı.

Önceden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından işletilen Kumburnu plajı ve çevresi 2020 yılında MUÇEV’e (Muğla Turizm Çevre Vakfı Turizm ve Ticaret Limited Şirketi) 20 yıllığına kiralanmıştı.

Şeker Bayramı tatilini değerlendirmek için Ölüdeniz’e giden yurttaşlar girişteki araç, karavan ve otobüs için belirlenen giriş ücretlerine isyan ettiler. Plajdaki otoparka girişler otomobiller için 400 lira, karavanlar için 600 lira, otobüsler içinse bin 500 lira olarak belirlendi.

İNCLİCE PLAJINDA FAHİŞ ZAM

Fethiye'nin en güzel plajlarından olan İnlice Plajı 18 Mayıs 2012 yılından bu yana Fethiye Belediyesi tarafından işletiliyordu.

31 Aralık 2021 tarihinde kira sözleşmesi sona eren plaj için Fethiye Belediyesi'ne İnlice Plajı'nı boşaltması yönünde Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından tahliyes yazısı yazıldı. Bunun üzerine Fethiye Belediyesi plajı boşalttı ve geçen yıl plaj kaderine terk edildi.

Plaj bu yıl ise Fethiye Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne devredilmesi ile beraber hizmet vermeye başladı. Fethiye Belediyesi tarafından işletilirken yaya girişlerinin bedava olduğu, araç girişinin ise sadece 30 lira olduğu İnlice plajı Muğla Valiliği tarafından Fethiye Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne devredildikten sonra yaya girişi için 20 lira fiyat belirlendi.

Otomobil girişi 100 lira, minibüs girişi 150 lira olarak belirlenirken; şezlong ve şemsiye kiralamak isteyenlerin ise 2 şezlong ve 1 şemsiye için 300 TL, özel köşk için 750 lira, sedir köşe için tam 1000 lira fiyat ödemesi gerekiyor.

TELEFERİK ÜCRETİ 425 TL

Bayramı tatilini değerlendirmek için Ölüdeniz’e giden ve aynı bölgede bulunan Babadağ’ın zirvesine çıkarak manzara seyretmek isteyenler ise kişi başına tam 425 lira ödemek zorunda kaldılar.

BELEDİYE ÜCRETSİZ PLAJ AÇTI

5 yıldır Fethiye’yi yöneten ve 31 Mart seçimlerini de kazanan CHP’li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca son 5 yılda 3 halk plajı ile 6 halk evi kafeteryası açtı. Fethiye Belediyesi’nin işlettiği halk plajlarına giriş ücretsiz durumda bulunuyor. Halk evlerinde çay bugün bile 1 lira’ya, kahvaltı tabağı sadece 45 lira’ya veriliyor.