Ölüm düzeninden iktidar sorumlu

Amasra Maden Faciası’nın birinci yıldönümünde yapılan anmalarda, “Fıtrat denerek geçiştirilemez, gerçek sorumluları cezalandırın” denildi. Kılıçdaroğlu, faciada ölen madencilerin ailelerini ziyaret etti.

HABER MERKEZİ

Bartın’ın Amasra ilçesinde yaşanan maden faciasının üzerinden 1 yıl geçti. Faciada yaşamını yitiren madenciler için başta Bartın olmak üzere Bursa, İzmir gibi pek çok şehirde anma törenleri düzenlendi. Anmalarda yapılan konuşmalarda 43 madencinin yaşamını yitirdiği faciada sorumluların korunduğu kaydedildi.

Maden faciasında yaşamını yitiren madencilerin ailelerini ziyaret eden Kılıçdaroğlu buradaki konuşmasında, “Bilirkişi raporlarıyla kusurları ortaya çıkıyor. Facianın asıl sorumlusunun orayı yönetenler olduğu bütün raporlarla ortaya çıktı. En son 2 yönetici hakkında soruşturma izni verilmemişti, Danıştay soruşturulmasını söyledi” ifadelerini kullandı.

FACİA ÖNLENEBİLİRDİ

Amasra Maden Şehitleri Anıtı önünde konuşan TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel, “Siyasetin bürokrasiye müdahalesi sonucu oluşan kadrolaşma, liyakatsiz atamalar facianın meydana gelmesinin nedenleridir. Madencilik bilim ve teknolojisi grizu patlamalarını önleyecek bilgi birikimine ve deneyimine sahiptir. Bu kazalar önlenebilir niteliktedir” dedi. Yüksel şöyle konuştu: “Maden üretiminin, maden mühendisi nezaretinde yapılması kanuni zorunluluktur. Bu uygulamanın tüm vardiyalarda yeteri kadar maden mühendisi tarafından taviz vermeden uygulanması sağlanmalıdır.”

CEZALANDIRIN

Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası’nın (ESM) yaptığı açıklamada konuşan İzmir Şube Başkanı Veli Yeşiltepe “TTK gibi kamu kurumları her türlü siyasi baskıdan uzak madencilik bilimi ve işletme kurallarına göre yönetilmelidir. Kazayla ilgili tüm verilerin şeffaf olarak paylaşılması, kazanın gerçek nedeninin belirlenmesi açısından önem taşımaktadır. Yaşanan katliamlar ‘fıtrat, kader planı’ denilerek geçiştirilmekte katliamların gerçek sorumluları cezasız kalmaktadır” dedi.

‘DEĞERLER UYGUNMUŞ’

Maden faciasında denetimle görevli 2 başmüfettişin “ihmal” iddiasıyla soruşturulması talebinin reddi yönündeki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kararı yargıdan döndü. Danıştay Birinci Daire’nin kararıyla, denetimden 1 gün önce ocaktaki metan gazı seviyesine ilişkin “havalandırma ölçüm değerleri uygun olduğu” yönünde rapor tuttuğu öğrenildi.

SOL PARTİ AMASRA’DA

SOL Parti, faciada yaşamını yitiren madencileri anmak için bugün saat 13.00’te Amasra Cumhuriyet Caddesi’ndeki Atatürk Anıtı’nda buluşacak. Yapılan açıklamada, “Amasra’da katledilen 43 madenciyi unutmadık. Kölelik koşullarında çalışmaya, yoksulluğa, sefalete ve bu ölüm düzenine karşı ayağa kalkıyoruz. Emeğimiz için, insanca yaşam hakkımız için omuz omuza verelim” dendi.