Ölüm nedenleri bilinmiyor: Hindistan'da bir hastanede 4 günde 31 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Maharaşta eyaletinde bulunan bir hastanede 4 günlük süreçte 16'sı bebek olmak üzere 31 kişi henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Eyalet yetkilileri ölümlerin araştırılması için komite kurdu.

Hindistan'da 4 günde 31 kişi belirlenemeyen bir sebeplerden ötürü hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde yetkililer, eyaletin Nanded bölgesindeki bir hastanede 30 Eylül'den bu yana yaşamını yitiren 31 kişinin ölüm nedeninin araştırılması için komite kurdu.

Hindustan Times'ın haberine göre, Nanded'deki Shankarao Chavan adlı hastanede 30 Eylül'den beri 16'sı bebek 31 hasta henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı hayatını kaybetti.

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Maharaştra eyaleti yetkilileri, ölümlerin "hastanedeki ekipman ve personel yetersizliğinden" kaynaklandığını öne süren şikayetler aldıklarını ve bunun ardından konuyu araştırmak için komite kurulduğunu açıkladı.

Diğer yandan, hastanede halihazırda 60'tan fazla hastanın durumunun kritik olduğu ve bu nedenle ölü sayısının artmasından endişe duyulduğu öğrenildi.