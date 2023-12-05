Ölümcül kararın bedeli ağırlaştı

Dünya küresel ısınmayla boğuşurken Türkiye’nin kömürden vazgeçmemesine yönelik tepkiler sürüyor. Ekosfer Derneği Kampanyalar Direktörü Gürbüz "Hem ekonomik hem de ekolojik açıdan gecikmenin maliyeti büyüyor" dedi.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP 28) Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Dubai’de sürüyor.

Kömürden vazgeçenler ittifakı olarak da bilinen “Kömür Sonrası Temiz Enerji İttifakı’na (Powering Past Coal Alliance) geçen hafta 7 ülke daha katıldığını açıkladı. O ülkelerden biri ABD. İttifaka katılan ülkelerin karbon tutma kapasitesi olmayan kömür santrallarını da kademeli olarak kapatması bekleniyor. ABD ile birlikte ittifaka katıldığını açıklayan Çek Cumhuriyeti de kömürlü termik santrallarını 2033’e kadar kapatacak.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı’nda (COP 28) açıklanan bu kararın olumlu bir gelişme olduğunu belirten Ekosfer Derneği Kampanyalar Direktörü Özgür Gürbüz Karbon tutma istisnası açık bir kapı bıraksa da henüz rüştünü ispatlamamış bir teknoloji olduğu için büyük bir fark yaratmayacak. İklim krizinin en büyük sorumlularından biri olan kömür santrallarının kapanışı hızlanacak” yorumunu yaptı.

HEDEF YOK AMA DESTEK İSTİYOR

Ekosfer Derneği’nin kömür santrallarının kapatılması için “Tarih Ver” adlı bir imza kampanyası başlattığını hatırlatan Gürbüz sözlerini, “COP 28’de Türkiye’nin farklı iklim fonlarından yararlanmak istediğini ama başarısız olduğunu görüyoruz. Seragazı azaltım hedefi olmayan, kömür santrallarını kapatacağını dahi açıklamayan bir ülkenin maddi destek talebi haliyle garip karşılanıyor. İklim politikamızı rayına oturtmadan kaynak arayışına girmemiz doğru değil” şeklinde tamamladı.

Türkiye’nin kömürden vazgeçme kararı almamasının yenilenebilir enerjiye geçişi yavaşlattığını söyleyen Gürbüz, şunları söyledi: “Türkiye geciktikçe kömürle birlikte gelen çevre sorunları artıyor, insanlar ölüyor, hastalanıyor, çok değerli doğamız tahrip oluyor. Yenilenebilir enerji sektörünün uzun vadeli plan yapması da zorlaşıyor. Hem ekonomik hem de ekolojik açıdan gecikmenin maliyeti büyüyor.”

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BAŞKAN JABER KÖMÜRDEN YANA

Dubai’de büyük tartışmalar eşliğinde başlayan Cop28 zirvesinin başkanından skandal açıklama geldi. The Guardian'ın haberine göre Sultan Ahmed Al Jaber'in zirveden önce kömür, petrol ve doğal gazın aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmasının dünyayı 'mağaralara geri götüreceğini' söylediği ortaya çıktı

Sultan Al Jaber, küresel ısınmayı 1.5 C ile sınırlandırmak için fosil yakıtların aşamalı olarak kullanımdan kaldırılması gerektiğini gösteren bilimsel bir kanıt olmadığını iddia etti. Al Jaber ayrıca "dünyayı mağaralara geri götürmek istemiyorsanız" fosil yakıtların aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmasının sürdürülebilir kalkınmaya izin vermeyeceğini söyledi.

Bilim insanları, bu yorumların inanılmaz derecede endişe verici olduğunu söyledi. BAE Enerji Bakanı olan Al Jaber aynı zamanda devlet petrol şirketi Adnoc'un da CEO'su. Bu nedenle Cop28 öncesinde zirve için Dubai’nin seçilmesi ve Al Jaber’in başkanlık yapması tepkilere yol açmıştı.

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PROTESTOLAR SÜRÜYOR

İklim aktivistleri COP28 eylemlerini sürdürüyor. Kayıp Zarar Fonu’na büyük kirletici ülkelerin daha fazla fon sağlaması için çağrıda bulundu. Aktivistler, “Geleceğimiz İçin Şimdi Fon”, “Kirleticilere Ödetin, Fonu Doldurun” ve “İklim Finansmanını Destekleyin” yazan pankartlar açtı.