"Ölümlü Dünya 2" filmi Netflix'e geliyor

Ali Atay'ın yönetmenliğini üstlendiği; Ahmet Mümtaz Taylan, İrem Sak, Sarp Apak, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit gibi isimler rol aldığı "Ölümlü Dünya 2" filmi 3 Mayıs'tan itibaren Netflix'te izlenebilecek.

Gişede elde ettiği başarıyla konuşulan "Ölümlü Dünya"nın devam filmi "Ölümlü Dünya 2" filmi 3 Mayıs'tan itibaren Netflix Türkiye kütüphanesine eklenecek.

Yapımını TAFF Pictures’ın üstlendiği filmin yönetmeni Ali Atay, aynı zamanda Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’yle birlikte filmin yazar ekibinde de yer aldı.

Filmin güçlü kadrosunda Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Giray Altınok, İrem Sak, Mehmet Özgür, Özgür Emre Yıldırım, Sarp Apak ve Reha Özcan yer alıyor.

Filmde kanun kaçağı olarak hayatlarına devam eden Mermer ailesi, örgütün eline düşen Zafer’i kurtarmak için bu kez bile isteye arı kovanına çomak sokuyor ve son bir vurgun yapmaya kalkışıyor.

Geçtiğimiz yıl 1 Aralık'ta vizyona giren "Ölümlü Dünya 2", ilk haftasında 400 binin üstünde izlenme oranıyla yılın en iyi açılış yapan Türk komedi filmi oldu. Film 12 günde 1 milyon seyirciye ulaşarak, önemli bir başarıya imza attı.