Ölümlü Dünya 2'nin galası yapıldı: 'Çok komik, çok hareketli, çok şenlikli'

Yönetmenliğini Ali Atay’ın yaptığı, senaryosunu Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin kaleme aldığı Ölümü Dünya 2 filminin galası dün akşam yapıldı. Filmin oyuncularından Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Giray Altınok, İrem Sak, Mehmet Özgür, Özgür Emre Yıldırım ve Sarp Apak ile pek çok oyuncu bir araya geldi.

Yapımını TAFF Pictures’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Cemal Okan’ın üstlendiği, yönetmenliğini Ali Atay’ın yaptığı, senaryosunu Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin kaleme aldığı, başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ölümü Dünya 2 filminin galası dün akşam gerçekleşti.

Filmin oyuncularından Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Giray Altınok, İrem Sak, Mehmet Özgür, Özgür Emre Yıldırım ve Sarp Apak’ın galaya katıldı.

Ölümlü Dünya-2 1 Aralık'ta vizyona girecek.

Cem Yılmaz sosyal medya hesabından filmle ilgili "Dün galasında izlediğim Ölümlü Dünya'nın ikincisi bu cuma sinemalarda! Çok komik, çok hareketli, çok şenlikli… Tavsiye ederim" mesajını paylaştı.

Ali Atay'ın yönetmenliğini yaptığı ve senaryosunda Ali Demirel ve Aziz Kedi ile yer aldığı serinin ilk filmi 2018’de sinemalarda izleyicilerle buluşmuş ve 11 hafta vizyonda kalarak gişede 7 milyon TL’lik hasılat elde etmeyi başarmıştı. Sinemada 585 bin 145 seyirciye ulaşan yapımın dijital platform gösterim hakları ise Netflix’e satılmıştı.

Mermer Ailesi’nin macerasını anlatan yapımın oyuncu kadrosunda Feyyaz Yiğit, Doğu Demirkol, Sarp Apak, Ahmet Mümtaz Taylan, İrem Sak, Alper Kul, Mehmet Özgür ve Giray Altınok gibi isimler yer alıyor.

Filmde kanun kaçağı olarak hayatlarına devam eden Mermer ailesi, örgütün eline düşen Zafer’i kurtarmak için bu kez bile isteye arı kovanına çomak sokar ve son bir vurgun yapmaya kalkışır.